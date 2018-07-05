10:26
5 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
26°C
26°C 12°C
  • п'ятниця
    28°C 18°C
  • субота
    24°C 16°C
  • неділя
    24°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Туалет у космосі. Актриса на 12 поверхів
Вєсті Кремля
22:29, 4 липня
Вєсті.UA. Новий образ леді Ю. Словечко Киви
Вєсті.UA
20:10, 4 липня
Бізнес на інвалідах: хто стоїть за масштабними грабунками людських земель
ЦРУ
09:00, 4 липня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. НСК Олімпійський: головна арена країни
Згадати все
00:24, 4 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Скандальна Поклонська брала участь в арешті Сенцова, – адвокат

196 Читать новость на русском
Скандальна Поклонська брала участь в арешті Сенцова, – адвокат
Скандальна Поклонська брала участь в арешті Сенцова, – адвокат / Фото з відкритих джерел

Так званий чинний депутат Держдуми Російської Федерації та екс-"прокурор" анексованого Криму Наталія Поклонська брала участь в арешті українця Олега Сенцова у 2014 році.

Про це у Facebook повідомив його адвокат Дмитро Дінзе.

Читайте також: Правозахисниця розповіла, яким чином українська влада могла прискорити звільнення Сенцова

Дінзе оприлюднив у Мережі протокол судового засідання за травень 2014 року, де Поклонська перебуває на стороні обвинувачення.

За що в Росії засудили Олега Сенцова?Українського режисера затримали на території окупованого Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту у Криму під час незаконної анексії півострова РФ. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року Сенцов голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.

Теги: Новини України заручники Українці в полоні РФ Олег Сенцов голодування Новини Росії
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Пораненому під Іловайськом бійцю відновили розтрощену ногу
сьогодні, 08:45 Пораненому під Іловайськом бійцю відновили розтрощену ногу
Народний проект 346
На що перетворилась колись не менш розкішна за Межигір'я маловідома літня резиденція Януковича
сьогодні, 06:01 На що перетворилась колись не менш розкішна за Межигір'я маловідома літня резиденція Януковича
Блог Медіа 4459
Дурні погрози, викрадення, крадіжки і новий хіт в YouTube – нефутбольні цікавинки ЧС-2018
4 липня, 23:01 Дурні погрози, викрадення, крадіжки і новий хіт в YouTube – нефутбольні цікавинки ЧС-2018
1136
Газовые итоги Украины за первое полугодие 2018
4 липня, 22:00 Газовые итоги Украины за первое полугодие 2018
Злой Одессит 828
"Реформована поліція": чому на місце нових поліцейських приходять старі міліціонери
4 липня, 21:00 "Реформована поліція": чому на місце нових поліцейських приходять старі міліціонери
Дмитро Гнап 502
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук