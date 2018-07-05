Скандальна Поклонська брала участь в арешті Сенцова, – адвокат
Так званий чинний депутат Держдуми Російської Федерації та екс-"прокурор" анексованого Криму Наталія Поклонська брала участь в арешті українця Олега Сенцова у 2014 році.
Про це у Facebook повідомив його адвокат Дмитро Дінзе.
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Дінзе оприлюднив у Мережі протокол судового засідання за травень 2014 року, де Поклонська перебуває на стороні обвинувачення.
За що в Росії засудили Олега Сенцова?Українського режисера затримали на території окупованого Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту у Криму під час незаконної анексії півострова РФ. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року Сенцов голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.
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