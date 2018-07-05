Скандальная Поклонская участвовала в аресте Сенцова, – адвокат

Так называемый действующий депутат Госдумы Российской Федерации и экс-"прокурор" аннексированного Крыма Наталья Поклонская участвовала в аресте украинца Олега Сенцова в 2014 году.

Об этом в Facebook сообщил его адвокат Дмитрий Динзе.

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Динзе обнародовал в Сети протокол судебного заседания за май 2014 года, где Поклонская находится на стороне обвинения.

За что в России осудили Олега Сенцова?

Украинского режиссера задержали на территории оккупированного Крыма 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова РФ. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года Сенцов голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, которые содержатся в России и в оккупированном Крыму.