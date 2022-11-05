"Маск щодня себе видає як російського шпигуна": політтехнолог розповів про агентів Кремля

Росія розуміє, що війна може тривати ще не один рік, зокрема й інформаційно. Саме тому Кремль активізовує своїх "агентів впливу", щоб ґрунтовніше вплинути на західне суспільство.

Прикладом цього можуть слугувати заяви скандального мільярдера Ілона Маска, який відверто підігрує інтересам Росії. Про це 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман.

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Агент 7.11

Експерт зазначив, що на Заході є безліч "агентів Кремля", які роблять "потрібні" заяви та діють в інтересах Росії.

Ілон Маск щодня все більше видає себе, як російський шпигун. Він як тільки увійшов в управління Twitter, одразу доручив запровадити платні акаунти, що треба було закінчити до 7 листопада. Якщо цього не зроблять – він звільнить тих, хто за це відповідає. А 7 листопада – день "жовтневої соціалістичної революції", тому в СРСР до цієї дати весь час щось робили. Тож "у розвідшколі Маск навчався",

– іронічно зазначив Шейтельман.

За його словами, в Україні теж "не повинні бути наївними" щодо інформаційної ситуації, позаяк Росія готується до довготривалої війни.

"У Росії створюють міністерство пропаганди, намагаючись виправити ситуацію. У нас мало часу, ми не можемо собі дозволити воювати 3 роки, оскільки Україна має запас міцності за часом приблизно 2 роки, тому що Байден точно ще 2 роки буде президентом. Путін тягтиме цей час і віритиме, що ще 2 роки можна буде протягнути", – додав аналітик.

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Десь виграємо – десь програємо

На думку політтехнолога, українцям не потрібно повсякчас шукати "зради" і "перемоги", позаяк у світі відбуваються рівноцінні як позитивні, так і негативні події щодо підтримки України.

В Італії пройшли вибори й нова прем'єрка перед виборами робила заяви на користь України та про підтримку – навіть перебуваючи в опозиції. А ось в Ізраїлі переміг Нетаньяху, що досить погано у порівнянні з Лапідом. З іншого боку, до уряду Ізраїлю входить міністр фінансів Ліберман, який заявив під час геноциду у Бучі, що не знає "хто кого вбив". А у новому уряді його не буде. Ми десь втрачаємо, а десь знаходимо,

– пояснив політолог.

З його слів, така ж ситуація з американськими виборами.

"Всі рішення, які були на користь України в США, вони приймалися двопартійно і мені хочеться вірити, що в кожній партії більшість буде "за", плюс – закон про "ленд-ліз" вже є. Час у наш обмежений – ми маємо все робити швидко, доки ця підтримка є. Інакше вона "вичерпається", – підкреслив оглядач.

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Він переконаний, що для Києва є ще один фактор, який водночас є "жахливим, але й на нашу користь".

"Росіяни постійно скоюють нові воєнні злочини. Причому, вони змінюють навіть характер цих воєнних злочинів – все жорстокіші та безглуздіші речі. Кожен такий злочин знову відкидає їх стосовно Заходу назад і вже навіть їхні "агенти" Росії не можуть виступати на їхню підтримку", – вважає експерт.

На його думку, найяскравішим прикладом став ексдержсекретар США Генрі Кіссінджер, який на початку війни "був відвертим агентом Росії, але потім раптом змінився".

"Кіссінджер змінився після Бучі, після інших воєнних злочинів... Він зрозумів, що не мав морального права до цього і що стане ізгоєм на Заході, якщо це підтримуватиме. Так і багато хто зараз стає таким, хоча є ще також Шредер і Берлусконі", – резюмував Шейтельман.

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