Скільки українців може померти від коронавірусу?

Модель показує, що за найгіршим сценарієм в Україні може загинути 120-140 тис. людей від коронавірусу. Ця цифра шокує, але вона реалістична.

Спочатку давайте зрозуміємо наскільки велика ця цифра – 120 тис. відносно всього населення України. В Україні помирає близько 600 тис. людей. Від 40 мільйонів людей – це 1,5%. Додаткові смерті 120 тис. людей збільшать цей показник на 20%, до 1,8%. Так, це багато.

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Наскільки реалістична ця оцінка?

Модель каже, що 120 тис. людей додатково загине тільки за певних умов. Перша умова – повна відсутність сезонності. Сезонність – це, коли вірус стає менш агресивним (передається з меншою ймовріністю) через зміну поведінки людей та зміну погодних умов влітку. Це і підвищення температури, і більше сонця, і зустрічі на вулицях, і вікриті вікна в транспорті та приміщеннях, тощо. Відсутність сезонності припускає, що швидкість передачі вірусу та ймовірність зараження у травні – серпні не змінюється взагалі. Це малоймовірно, але може статись. Моделі які зараз використовує уряд припускають, що сезонність є і дуже сильна. А саме, ймовірність передачі вірусу від людини до людини зменшується на 60%.

Друга умова – повна відміна карантину і повне повернення людей до докарантинної поведінки. Тобто, без масок і рукавичок, без антисептиків, зустрічі без дистанції, тощо. Це теж дуже сильне припущення. Тому що люди вже змінили свою поведінку і будуть поводитись більш акуратно, навіть якщо карантин відмінять.

Нарешті, за цих двох умов, чи схожа цифра 120 тис. на правду. Давайте подивимось на США. Там нібито борються з вірусом і є карантин, і медична система краща. Але якось недуже виходить. Зараз там більше 1 млн підтверджених випадків з 3 330 млн, тобто 0,3% від населення. З них загинуло близько 60 тис. людей. Але до кінця року ще далеко. І може статись так, що без карантину та без сезонності, в США загине ще у 2-10 разів більше людей до кінця року. Сподіваюсь, що цього не станеться, але ймовірність така є. Населення України у 8 разів менше. Тому, при дуже поганих сценаріях, кілька десятків тисяч жертв – це реалістично. І 120 тис. при найгіршому – також.

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А що буде в оптимістичному сценарію?

Якщо сезонність є і висока, якщо карантин продовжується, але розумно, таргетовано, якщо люди поводять себе відповідально, то за оцінками КШЕ до кінця року загине не більше 900 людей. Це відносно низький показник. Наприклад, для порівняння, від ДТП в Україні гине більше 3 тис. осіб у рік.