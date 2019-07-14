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      ВІТАЛІЙ МАРКІВ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      "Слуга народу" відмовились від чоловіка з булавою на логотипі: у політсилі пояснили, чому

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      Чому "Слуга народу" вирішила відмовитися від логотипу з чоловіком з булавою та на велосипеді
      Чому "Слуга народу" вирішила відмовитися від логотипу з чоловіком з булавою та на велосипеді / Прес-служба партії "Слуга народу"

      Партія "Слуга народу" вирішила відмовитися від логотипу, на якому зображено чоловіка з булавою на велосипеді. Поки політсила використовуватиме так званий "Зе-дизайн", який застосували під президентських виборів, на яких перемогу здобув чинний гарант Володимир Зеленський. Останній також є одним із творців "Слуги народу".

      Як розповів номер 7 у виборчому списку партії, хоча вони вже презентували новий стиль, але зробили це з акцентом на майбутнє. За його словами, презентувавши, "Слуга народу" показала, що її логотип у якийсь момент буде таким, передає "Радіо Свобода".

      Цікаво! Понад півмільярда, і це ще не кінець: які партії витратили на кампанію найбільше грошей

      Поки що ж вирішили залишитися з нашим "зе-дизайном", який нас привів до перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах. Ми подивилися: оскільки він привів нас одного разу до перемоги, то, може, вдруге приведе. Вирішили поки що на цьому дизайні зупинитися,
      – зауважив Корнієнко.

      Логотипи партії "Слуга народу" 

      Що відомо про партію "Слуга народу"

      Ця політсила з’явилася в Україні у грудні 2017 року. Як мовиться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, керівником політичної партії "Слуга народу" є Іван Баканов. Сьогодні він займає посаду виконувача обов’язків голови СБУ та є також одним із керівників ТОВ "Квартал 95". Наприкінці квітня 2018-го "Слугу народу" зареєструвало Міністерство юстиції.

      Як у 2018 році зазначав Володимир Зеленський, вони вирішили створити та зареєструвати партію з назвою "Слуга народу", аби випередити незнайомих йому людей, які хотіли скористатися цим брендом. Також чинний президент наголошував, що Слуга народу" – це не політичний проект, а юридичний нюанс.

      Мені не подобається, що хтось хотів скористатися нашим ім'ям. Для багатьох людей "Слуга народу" асоціюється саме з "Кварталом" – вони підуть і проголосують. Це відповідальність. І почасти вона лежить і на наших плечах. Тому потрібно було реєструвати партію. ​​а яка доля буде у цій партії – подивимося, – казав колишній шоумен.

      Наприкінці грудня 2018 року Зеленський оголосив, що йде у політику та робитиме це разом із партією "Слуга народу", оскільки є її частиною. А вже у січні 2019-го партія "Слуга народу" висунула його кандидатом у президенти. Відбувалося це у вельми неформальній обстановці.

      У травні 2019-го партію "Слуга народу" очолив Дмитро Разумков, який є радником президента Зеленського з політичних питань і був спікером його передвиборчого штабу. Також тоді було презентовано і її логотип – людина на велосипеді та з булаво. У партії підкреслювали, що їхнє фінаснування здійснюється через пожертви з боку симпатиків і членів політичної сили.

      На початку червня "Слуга народу" провела з’їзд, який відбувався у два етапи. На ньому були присутніми і президент Володимир Зеленський, очільник його адміністрації Андрій Богдан і перший помічник очільник держави Сергій Шефір. На з’їзді політсила оприлюднила свою програму та представила свій список кандидатів у народні депутати.

      слуга народу, кандидати у депутати
      Топ-5 кандидатів у депутати від "Слуги народу"

      Відповідно до результатів соцдосліджень "Слуга народу" має не лише непогані шанси для проходу у парламент, а й може навіть у Раді створити більшість. Зокрема, за даними групи "Рейтинг", за них є готовими проголосувати 47% українців (соцопитування проводили з 6 по 10 липня).

      Партії, рейтинг, Верховна Рада, позачергові вибори
      Хто з політсил сьогодні має шанс пройти до Ради: дані останнього соцопитування

      як розгорталися останні події навколо партії "Слуга народу": 
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      Теги: Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 Слуга народу
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