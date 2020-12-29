За три дні до Нового року глава Державної казначейської служби Тетяна Слюз відмовляється проводити платежі, необхідні для завершення проектів "Великого будівництва" Володимира Зеленського та цілої низки інших інфраструктурних програм.

Про це повідомляє видання "Дело".

За даними журналістів, незважаючи на залучення Мінфіном значних обсягів ліквідності в грудні, а також майже 100%-е виконання планів з наповнення бюджету, фінансування витрат гальмується. Не виключено, що з політичних причин.

Слюз називають креатурою Юлії Тимошенко.

"Дії глави Держказначейства можуть бути елементом політичного шантажу з боку Тимошенко, яка нібито намагається знову вести переговори з Офісом Президента про отримання посади прем'єр-міністра після можливої відставки Дениса Шмигаля в першій половині 2021 року. Інформацію про ці амбіції підтверджує і фонова інформаційна кампанія", – додають журналісти.

У жовтні ЗМІ вже писали про те, як Слюз відмовлялася фінансувати проєкти "Великого будівництва", перевівши їх виключно в "ручний" режим безпосередньо перед місцевими виборами. Тоді в системі "зависло" кілька мільярдів гривень вже узгоджених платежів з Дорожнього фонду, які повинні були бути направлені на завершення робіт на цілому ряді стратегічно важливих об'єктів в 7–10 областях України.

Тоді, на думку деяких учасників ринку, Тетяна Слюз могла піти на такий крок не дивлячись на те, що напередодні зимового сезону блокування платежів могло привести до заморожування об'єктів, а також додаткових витрат грошей платників податків у 2021 році в зв'язку з необхідністю ремонтувати пошкодження, завдані холодом неготовій до експлуатації дорозі.

ЗМІ писали, що така "диверсія" з боку Слюз, яка є креатурою особисто глави фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко та знаходиться на своїй посаді з 2014 року – могла бути спробою підірвати довіру до Зеленського перед виборами. Однак після публічного розголосу проблему вдалося вирішити та платежі були розблоковані.

"Сьогодні ситуація повторюється. Формально в Держказначействі посилаються на брак коштів на казначейському рахунку, проте це не так. За даними самого відомства, на початок грудня на ЄКР було майже 20 млрд грн, протягом місяця Мінфін залучив на аукціонах рекордні 74 млрд грн. Тобто гроші у держави є та їх більш ніж достатньо. Більше того, за інформацією скарбників, станом на 24 грудня план наповнення дохідної частини бюджету на січень-грудень 2020 року виконано на 98,9% – не найгірший показник як для кризового року. Навіть при набагато більш складних ситуаціях в минулі роки виплату коштів з держскарбниці не перекладено в "ручний" режим. Що знову наводить на думки про політичний підтекст дій Слюз", – пише видання.

Видання нагадує, що Тетяна Слюз з певними перервами очолює Держказначейство з 2007 року, а у 2008–2009 рр. колишня тоді прем'єр-міністром Юлія Тимошенко доручала відомству Слюз використовувати гроші обласних і міських бюджетів на загальнодержавні потреби. В результаті міста на місяці залишалися без можливості виплачувати зарплати та соціальні допомоги, платити за комунальні послуги.

"У 2010 році проти неї порушили кримінальну справу за фактом нецільового використання грошей застави, яку вносили покупці Одеського припортового заводу. Загальна сума застави на той момент становила 800 млн грн. Компанії, які брали участь в конкурсі, не могли повернути свої гроші. У 2011 році Слюз оголосили в розшук, оскільки вона виїхала з країни. Повернулася в Україну Слюз тільки в 2012 році, коли була обрана народним депутатом за списками "Батьківщини". Справа називали політичним, але є думка, що диму без вогню не буває і махінації такого роду мали місце регулярно", – резюмують автори.