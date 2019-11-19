Смерть мільярдера Епштейна: затримали двох охоронців

Двох охоронців в'язниці, у якій вчинив самогубство Джеффрі Епштейн, затримали у Нью-Йорку. Ці чоловіки якраз чергували у ніч загибелі американського мільярдера., засудженого за торгівлю людьми з метою сексуальної експлуатації.

Слідство вважає, що охоронці не перевіряли підозрюваного у камері кожні пів години, як мали б робити згідно з інструкцією. Про це пишуть у New York Times. Затримання охоронців – перші активні дії поліції за увесь час розслідування обставин смерті Епштейна, яка сталася 10 серпня 2019 року.

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Хто відповідатиме за смерть мільярдера у в'язниці

Слідство довело, що Джеффрі Епштейн вчинив самогубство. Однак ознаки злочину у події таки знайшли: охоронці Това Ноель та Майкл Томас, ймовірно, зробили фальшивий допис у журналі про обхід камер, а згодом брехали слідчим про свої дії у ніч смерті мільярдера.

Насправді ж, кажуть правоохоронці, Ноель та Томас "сиділи за столами та сиділи в інтернеті, далеко від робочого місця не відходячи".

Чому справа Епштейна така резонансна

Його називали талановитим фінансистом і мільярдером, а згодом – педофілом, сутенером і шантажистом. Клінтон літав на його приватному літаку "Лоліта Експрес" 26 разів, а Трамп вважав його "приголомшливим хлопцем". Принц Ендрю, Тоні Блер, Вуді Ален, Кевін Спейсі, кажуть, дуже близько його знали. Але помер Епштейн у в'язниці – повісився.

66-річного бізнесмена звинуватили в торгівлі людьми та сексуальних стосунках з неповнолітніми дівчатами. Ще ж і надто – Епштейн начебто організував схему "зроби сама і приведи подругу", завдяки якій в його маєтку постійно з'являлися нові дівчата. Ім'я Епштейна також випливало у справі про звинувачення принца Ендрю у зв'язку з неповнолітньою: мовляв, саме Епштейн виступив звідником.

У ЗМІ неодноразово писали, що Епштейн не накладав на себе руки. Мовляв, його "прибрали", бо знав забагато таємниць впливових людей. Детально про цю історію читайте у матеріалі 24 каналу: "Помер Джеффрі Епштейн – мільярдер, сутенер, педофіл і близький друг Трампа: статки та біографія".