Смерть миллиардера Эпштейна: задержали двух охранников

Двух охранников тюрьмы, в которой совершил самоубийство Джеффри Эпштейн, задержали в Нью-Йорке. Эти мужчины как раз дежурили в ночь гибели американского миллиардера, осужденного за торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации.

Следствие считает, что охранники не проверяли подозреваемого в камере каждые пол часа, как должны были бы делать согласно инструкции. Об этом пишут в New York Times. Задержание охранников – первые активные действия полиции за все время расследования обстоятельств смерти Эпштейна, которая произошла 10 августа 2019 года.

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Кто ответит за смерть миллиардера в тюрьме

Следствие доказало, что Джеффри Эпштейн совершил самоубийство. Однако признаки преступления в события таки нашли: охранники Това Ноэль и Майкл Томас, вероятно, сделали фальшивую запись в журнале об обходе камер, а впоследствии лгали следователям о своих действиях в ночь смерти миллиардера.

На самом же деле, говорят правоохранители, Ноэль и Томас "сидели за столами и сидели в интернете, далеко от рабочего места не отходя".

Почему дело Эпштейна такое резонансное

Его называли талантливым финансистом и миллиардером, а впоследствии – педофилом, сутенером и шантажистом. Клинтон летал на его частном самолете "Лолита Экспресс" 26 раз, а Трамп считал его "потрясающим парнем". Принц Эндрю, Тони Блэр, Вуди Ален, Кевин Спейси, говорят, очень близко его знали. Но умер Эпштейн в тюрьме – повесился.

66-летнего бизнесмена обвинили в торговле людьми и сексуальных отношениях с несовершеннолетними девушками. Еще Эпштейн якобы организовал схему "сделай сама и приведи подругу", благодаря которой в его имении постоянно появлялись новые девушки. Имя Эпштейна также следовало по делу об обвинении принца Эндрю в связи с несовершеннолетней: мол, именно Эпштейн выступил сводником.

В СМИ неоднократно писали, что Эпштейн не накладывал на себя руки. Мол, его "убрали", потому что знал много тайн влиятельных людей. Подробно об этой истории читайте в материале 24 канала: "Умер Джеффри Эпштейн – миллиардер, сутенер, педофил и близкий друг Трампа: состояние и биография".