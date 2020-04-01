Смерть від коронавірусу породіллі у Франківську: жінку могли заразити інфіковані лікарі
30 березня в Івано-Франківському обласному пологовому будинку померла породілля з підозрою на коронавірус. З інфікованою жінкою контактували один лікар та одна акушерка, в яких також виявили коронавірус.
Як потрапила до лікарні померла породілля
За словами директора департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА Володимира Чемного, 37-річна жінка потрапила до лікарні під спостереження гінекологів ще за місяць до пологів. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, інкубаційний період коронавірусу не перевищує 14 днів, передає "Громадське".
До теми У Франківську в пологовому померла породілля – у неї підтвердили коронавірус
Чемний додав, що жінка надійшла із:
- соматичним захворюванням,
- підозрою на гестоз (ускладнення під час вагітності — 24 канал),
- супутніми захворюваннями.
Крім того, буквально за один день до родів в неї з’явилися прояви вірусної інфекції.
Далі жінку перевели до спеціального відділення. Вона розповіла лікарю, що була в Польщі, але в листопаді 2019 року.
На жаль, її стан погіршився, наростала дихальна недостатність і після народження дитини жінка померла на другий день,
— додав директор департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА.
Чемний уточнив, що лікарі не вважають, що вона заразилась у Польщі. Щоправда, встановити, де вона заразилась, немає можливості.
"До родів цієї жінки в нас не було серед пацієнтів і серед лікарів навіть підозри на коронавірусну інфекцію. Проте наразі у нас є троє працівників з перинатального центру (лікар і дві акушерки), які дійсно зараз мають позитивний результат на COVID-19", – каже чиновник.
З ким могла контактувати інфікована жінка
Чемний переконує, що контактували з нею лікар і анестезистка. Але зараз неможливо встановити, чи вони заразили жінку, чи вона їх, або ці випадки – не пов’язані.
Крім цього, Чемний стверджує, що померлу відвідували родичі, однак сестра породіллі Оксана Стасевич заперечує це.
"Я з нею говорила телефоном 19-го, 20-го чи 21-го. Я не можу точно сказати дату. Вона подзвонила та сказала, що вона сидить у коридорі пологового будинку, бо у палаті, де чотири жінки, у двох була температура. Тому стерилізують палату. Тих жінок двох забрали. Після них стерилізували кімнату", – розповіла Стасевич.
За даними Чемного, у жодної з чотирьох жінок, які були в палаті з померлою, експрес-тест коронавірус не виявив. Вони продовжують перебувати під спостереженням лікарів. Водночас у самої померлої також експрес-тест коронавірус не підтвердив. Його виявив лише ПЛР-тест.
Стасевич додала, що 30 березня їй зателефонували лікарі та розповіли, що сестра – у важкому стані. Жінка з братом поїхали до лікарні, і там вони застали породіллю ще живою – "лікарі коло неї бігали".
"Лікарі були без спецодягу, без нічого, ніхто нам не сказав, що у неї – така страшна хвороба на той час. Аж уже коли ми приїхали по тіло, вони сказали, що у неї взяли аналізи на коронавірус", – зауважила Стасевич.
За її словами, родичі вже купили труну та планували забрати тіло, але їм не дозволили, бо аналіз підтвердив коронавірус. Їм сказали, що тіло привезе спецгрупа.
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Що відомо про коронавірус на Івано-Франківщині
- За даними МОЗ, станом на 1 квітня тут підтвердили 64 випадки зараження коронавірусом, зокрема серед медиків і поліцейських.
- На жаль, тут померли вже п'ять людей. Це найбільше число жертв серед усіх областей України.
- У самому ж Фраківську – 16 хворих.
- Через ситуацію, що склалася з 2 квітня запрацюють контрольно-пропускні пункти на в’їздах до обласного центру. На них проводитимуть обов’язковий температурний скринінг для запобігання поширенню коронавірусу.
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