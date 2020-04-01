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      Смерть от коронавируса роженицы в Франковске: женщину могли заразить инфицированные врачи

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      Коронавирус в Украине: появились неожиданные детали смерти роженицы в Франковске / 24 канал

      30 марта в Ивано-Франковском областном роддоме умерла роженица с подозрением на коронавирус. С инфицированной женщиной контактировали один врач и одна акушерка, у которых также обнаружили коронавирус.

      Как попала в больницу умершая роженица

      По словам директора департамента здравоохранения Ивано-Франковской ОГА Владимира Чемного, 37-летняя женщина попала в больницу под наблюдение гинекологов еще за месяц до родов. По данным Всемирной организации здравоохранения, инкубационный период коронавируса не превышает 14 дней, передает "Громадское".

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      Чемный добавил, что женщина поступила с:

      • соматическим заболеванием,
         
      • подозрением на гестоз (осложнение во время беременности – 24 канал),
         
      • сопутствующими заболеваниями.

      Кроме того, буквально за один день до родов у нее появились проявления вирусной инфекции.

      Потом женщину перевели в специальное отделение. Она рассказала врачу, что была в Польше, но в ноябре 2019 года.

      К сожалению, ее состояние ухудшилось, нарастала дыхательная недостаточность и после рождения ребенка женщина умерла на второй день,
      – добавил директор департамента здравоохранения Ивано-Франковской ОГА.

      Чемный уточнил, что врачи не считают, что она заразилась в Польше. Правда, установить, где она заразилась, нет возможности.

      "До родов этой женщины у нас не было среди пациентов и среди врачей даже подозрения на коронавирусную инфекцию. Однако сейчас у нас есть трое работников из перинатального центра (врач и две акушерки), которые действительно сейчас имеют положительный результат на COVID-19", – говорит чиновник.

      С кем могла контактировать инфицированная женщина

      Чемный убеждает, что контактировали с ней врач и анестезистка. Но сейчас невозможно установить, они ли заразили женщину, или она их, или эти случаи – не связаны.

      Кроме этого, Чемный утверждает, что умершую посещали родственники, однако сестра роженицы Оксана Стасевич отрицает это.

      "Я с ней говорила по телефону 19-го, 20-го или 21-го. Я не могу точно сказать дату. Она позвонила и сказала, что она сидит в коридоре роддома, потому что в палате, где четыре женщины, у двоих была температура. Поэтому стерилизуют палату. Тех женщин двоих забрали. После них стерилизовали комнату", – рассказала Стасевич.

      По данным Чемного, ни у одной из четырех женщин, которые были в палате с умершей, экспресс-тест коронавируса не обнаружил. Они продолжают находиться под наблюдением врачей. В то же время у самой умершей также экспресс-тест коронавируса не подтвердил. Его обнаружил лишь ПЦР-тест.

      Стасевич добавила, что 30 марта ей позвонили врачи и рассказали, что сестра – в тяжелом состоянии. Женщина с братом поехали в больницу, и там они застали роженицу еще живой – "врачи возле нее бегали".

      "Врачи были без спецодежды, без ничего, никто нам не сказал, что у нее – такая страшная болезнь на то время. Аж когда мы приехали за телом, они сказали, что у нее взяли анализы на коронавирус", –  отметила Стасевич.

      По ее словам, родственники уже купили гроб и планировали забрать тело, но им не разрешили, потому что анализ подтвердил коронавирус. Им сказали, что тело привезет спецгруппа.

      Важно В роддоме в Ивано-Франковске умерла вторая женщина: подробности

      Что известно о коронавирусе на Ивано-Франковщине

      • По данным Минздрава, по состоянию на 1 апреля здесь подтвердили 64 случая заражения коронавирусом, в частности среди медиков и полицейских.
      • К сожалению, здесь умерли уже пять человек. Это наибольшее число жертв среди всех областей Украины.
      • В самом же Франковске – 16 больных.
      • Из-за ситуации, сложившейся с 2 апреля, заработают контрольно-пропускные пункты на въездах в областной центр. На них будут проводить обязательный температурный скрининг для предотвращения распространения коронавируса.


      Как защититься от коронавируса / Инфографика 24 Канала

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Медицина Здоровье Новости Украины Новости Здоровье Больница Лечение Новости Ивано-Франковска Жертвы
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