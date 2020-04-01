Смерть от коронавируса роженицы в Франковске: женщину могли заразить инфицированные врачи

30 марта в Ивано-Франковском областном роддоме умерла роженица с подозрением на коронавирус. С инфицированной женщиной контактировали один врач и одна акушерка, у которых также обнаружили коронавирус.

Как попала в больницу умершая роженица

По словам директора департамента здравоохранения Ивано-Франковской ОГА Владимира Чемного, 37-летняя женщина попала в больницу под наблюдение гинекологов еще за месяц до родов. По данным Всемирной организации здравоохранения, инкубационный период коронавируса не превышает 14 дней, передает "Громадское".

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Чемный добавил, что женщина поступила с:

соматическим заболеванием,



подозрением на гестоз (осложнение во время беременности – 24 канал),



сопутствующими заболеваниями.

Кроме того, буквально за один день до родов у нее появились проявления вирусной инфекции.

Потом женщину перевели в специальное отделение. Она рассказала врачу, что была в Польше, но в ноябре 2019 года.

К сожалению, ее состояние ухудшилось, нарастала дыхательная недостаточность и после рождения ребенка женщина умерла на второй день,

– добавил директор департамента здравоохранения Ивано-Франковской ОГА.

Чемный уточнил, что врачи не считают, что она заразилась в Польше. Правда, установить, где она заразилась, нет возможности.

"До родов этой женщины у нас не было среди пациентов и среди врачей даже подозрения на коронавирусную инфекцию. Однако сейчас у нас есть трое работников из перинатального центра (врач и две акушерки), которые действительно сейчас имеют положительный результат на COVID-19", – говорит чиновник.

С кем могла контактировать инфицированная женщина

Чемный убеждает, что контактировали с ней врач и анестезистка. Но сейчас невозможно установить, они ли заразили женщину, или она их, или эти случаи – не связаны.

Кроме этого, Чемный утверждает, что умершую посещали родственники, однако сестра роженицы Оксана Стасевич отрицает это.

"Я с ней говорила по телефону 19-го, 20-го или 21-го. Я не могу точно сказать дату. Она позвонила и сказала, что она сидит в коридоре роддома, потому что в палате, где четыре женщины, у двоих была температура. Поэтому стерилизуют палату. Тех женщин двоих забрали. После них стерилизовали комнату", – рассказала Стасевич.

По данным Чемного, ни у одной из четырех женщин, которые были в палате с умершей, экспресс-тест коронавируса не обнаружил. Они продолжают находиться под наблюдением врачей. В то же время у самой умершей также экспресс-тест коронавируса не подтвердил. Его обнаружил лишь ПЦР-тест.

Стасевич добавила, что 30 марта ей позвонили врачи и рассказали, что сестра – в тяжелом состоянии. Женщина с братом поехали в больницу, и там они застали роженицу еще живой – "врачи возле нее бегали".

"Врачи были без спецодежды, без ничего, никто нам не сказал, что у нее – такая страшная болезнь на то время. Аж когда мы приехали за телом, они сказали, что у нее взяли анализы на коронавирус", – отметила Стасевич.

По ее словам, родственники уже купили гроб и планировали забрать тело, но им не разрешили, потому что анализ подтвердил коронавирус. Им сказали, что тело привезет спецгруппа.

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Что известно о коронавирусе на Ивано-Франковщине

По данным Минздрава, по состоянию на 1 апреля здесь подтвердили 64 случая заражения коронавирусом, в частности среди медиков и полицейских.

коронавирусом, в частности среди медиков и полицейских. К сожалению, здесь умерли уже пять человек . Это наибольшее число жертв среди всех областей Украины.

. Это наибольшее число жертв среди всех областей Украины. В самом же Франковске – 16 больных .

. Из-за ситуации, сложившейся с 2 апреля, заработают контрольно-пропускные пункты на въездах в областной центр. На них будут проводить обязательный температурный скрининг для предотвращения распространения коронавируса.



Как защититься от коронавируса / Инфографика 24 Канала