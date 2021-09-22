За словами дівчини, Бекмансуров у стосунках з нею був з нею добрим, або ж грав таку роль, враховуючи останні події.

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Ексдівчина розповіла про характер пермського стрілка

Для мене він завжди був добрий, щедрий, ввічливий, доглядав, охайний, завжди хороший був. Характер у нього був такий, з нього потрібно було витягати деякі питання,

– поділилася дівчина.

Вона додала, що Бекмансуров добре знав історію: "Одного разу в школі йому виділили цілий урок на розповідь про Чеченську війну – він знав про неї все".

А ще стрілок був дуже веселий, смішно жартував. "Тому ми з ним в сьомому класі та почали спілкуватися. Смішний був хлопчик", – зазначила дівчина. Однак додала, що для нього далекими були поняття релігії та ідеології.

Захоплення Бекмансурова зброєю

Крім того, хлопець цікавився зброєю. Знала колишня дівчина і про плани покупки нової зброї, і про колекціонування, однак без деталей.

Перед припиненням стосунків (4 місяці тому – 24 канал) я бачила у нього вдома тільки сейф в закритому вигляді, сама зброя, патрони, якісь документи я не бачила особисто і не чіпала,

– розповіла дівчина.

Каску, в якій хлопець був у день нападу, вона теж бачила раніше. Але стрілок запевняв, що вона йому лише "по приколу".

Крім того, колишня подруга Бекмансурова не знала про те, що він ходить у тир. Вона також спростувала інформацію про те, що хлопець займався спортом.

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Стрілянина в університету Пермі: що відомо

20 вересня 18-річний Тимур Бекмансуров прийшов на подвір'я Пермського державного університету і без попередження здійснив приблизно 30 пострілів з гладкоствольної рушниці.

Жертвами стрілка стали 6 людей, ще понад 20 людей – отримали поранення. Перед інцидентом він писав про свої наміри у соціальних мережах.

Під час затримання нападника важко поранили. 21 вересня лікарі ампутували йому ногу та перевели з реанімації у звичайну палату.

Стрілянина у Пермському університеті: дивіться відео