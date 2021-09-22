Як розповіла дівчина, інколи Бекмансуров надсилав їй відео з розстрілами людей чи відрізанням голів.

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Екскоханій стрілка це не подобалося, але сам хлопець говорив, що "це нормально". Його ставлення до людства було негативним. За словами дівчини, він засуджував:

  • одностатеві шлюби,
  • мігрантів,
  • людей з темним кольором шкіри.

Бекмансуров в Бога не вірив і взагалі ні в кого не вірив. Навіть після подій в Казані, де колишній учень школи озброївся і напав на дітей, Тимур не засуджував його дії. А лише висловився, що той не відповів за свої слова в частині кількості людей, яких хотів вбити. Він постійно жартував, що це прикольно,
– згадала дівчина.

Вона сказала, що не розуміє, що спонукало хлопця вчинити стрілянину. На її думку, він не був злим, навіть навпаки, постійно жартував, а агресію відкрито не виявляв.

Що відомо про стрілянину у Казані

11 травня 2021 року 19-річний Ільназ Галявієв влаштував стрілянину у гімназії №175 в Казані. Він вбив 7 дітей і 2 викладачок. Одна з них закривала своїм тілом дітей. Ще понад 20 людей постраждали. Сам стрілок пояснював, що нібито "усвідомив себе богом", раптово всіх зненавидів, тому й вирішив вбити.

Стрілок мав проблеми з психікою

Колишня хлопця пригадала, що під час проходження комісії для отримання зброї у нього виникли проблеми з психіатром. Однак згодом після відвідування платної клініки його таки дали дозвіл на зброю. Її, за словами дівчини, Тимур хотів використовувати лише для полювання.

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Стосунки з батьками

Стрілок мав напружені стосунки з матір'ю. Він не спілкувався поряд з нею та звинувачував її у тому, що жінка нібито багато від нього вимагає. Батьки хлопця розлучилися ще давно, а батько Тимура жив за межами міста. Про нього хлопець відгукувався позитивно і хотів, як і батько, стати військовим.

Найбільше хлопець дбав про свого кота. Здається, він любив тварин набагато більше ніж людей.

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