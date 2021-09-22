Як розповіла дівчина, інколи Бекмансуров надсилав їй відео з розстрілами людей чи відрізанням голів.
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Екскоханій стрілка це не подобалося, але сам хлопець говорив, що "це нормально". Його ставлення до людства було негативним. За словами дівчини, він засуджував:
- одностатеві шлюби,
- мігрантів,
- людей з темним кольором шкіри.
Бекмансуров в Бога не вірив і взагалі ні в кого не вірив. Навіть після подій в Казані, де колишній учень школи озброївся і напав на дітей, Тимур не засуджував його дії. А лише висловився, що той не відповів за свої слова в частині кількості людей, яких хотів вбити. Він постійно жартував, що це прикольно,
– згадала дівчина.
Вона сказала, що не розуміє, що спонукало хлопця вчинити стрілянину. На її думку, він не був злим, навіть навпаки, постійно жартував, а агресію відкрито не виявляв.
Що відомо про стрілянину у Казані11 травня 2021 року 19-річний Ільназ Галявієв влаштував стрілянину у гімназії №175 в Казані. Він вбив 7 дітей і 2 викладачок. Одна з них закривала своїм тілом дітей. Ще понад 20 людей постраждали. Сам стрілок пояснював, що нібито "усвідомив себе богом", раптово всіх зненавидів, тому й вирішив вбити.
Стрілок мав проблеми з психікою
Колишня хлопця пригадала, що під час проходження комісії для отримання зброї у нього виникли проблеми з психіатром. Однак згодом після відвідування платної клініки його таки дали дозвіл на зброю. Її, за словами дівчини, Тимур хотів використовувати лише для полювання.
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Стосунки з батьками
Стрілок мав напружені стосунки з матір'ю. Він не спілкувався поряд з нею та звинувачував її у тому, що жінка нібито багато від нього вимагає. Батьки хлопця розлучилися ще давно, а батько Тимура жив за межами міста. Про нього хлопець відгукувався позитивно і хотів, як і батько, стати військовим.
Найбільше хлопець дбав про свого кота. Здається, він любив тварин набагато більше ніж людей.
Все, що відомо про стрілянину
- 20 вересня 18-річний Тимур Бекмансуров прийшов на подвір'я Пермського державного університету і без попередження здійснив приблизно 30 пострілів з гладкоствольної рушниці.
- Загалом жертвами Тимура Бекмансурова стали 6 людей, ще понад 20 осіб – отримали поранення. Перед інцидентом він писав про свої наміри у соцмережах.
- 21 вересня лікарі ампутували йому ногу та перевели з реанімації у звичайну палату. Як вважають медики, в найближчі години стан Бекмансурова не має змінитися.
Стрілянина у Пермському університеті: дивіться відео