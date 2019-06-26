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      "Соціальна справедливість" пропонує дієвий механізм вирішення проблем охорони здоров’я

      77 Читать новость на русском
      Медицина
      Медицина / volynnews.com

      У партії "Соціальна справедливість" наголошують, що медичні послуги в Україні мають бути якісними, а також доступними кожному громадянину України.

      Для забезпечення українців ефективною та якісною медициною у партії пропонують запровадити страхову модель для працездатного населення. Ця загальносвітова практика є дієвою й ефективною, переконані у "Соціальній справедливості". При цьому наголошують, що держава повинна забезпечити повне фінансування швидкої та екстреної допомоги, а також медичних потреб дітей, людей з інвалідністю та інших вразливих категорій населення.

      Наша мета – медична галузь в Україні має відповідати найкращим світовим стандартам. Медичні послуги мають бути якісними та доступними для кожного громадянина незалежно від рівня заробітної плати та місця проживання,
      – пояснила лідер партії Алла Шлапак.

      Окрім цього, місцеві бюджети повинні отримувати значно більше коштів на потреби медичної галузі. "Для ефективного функціонування медичної галузі на місцях необхідно провести реальну децентралізацію з перерозподілом бюджетних коштів на користь місцевих бюджетів. Це дасть поштовх для розвитку медицини в регіонах, забезпечить медичні заклади необхідним обладнанням і буде додатковою мотивацією для лікарів залишатися працювати на місцях, а не шукати роботу у великих містах, приватних клініках чи за кордоном", – пояснив кандидат у народні депутати від "Соціальної справедливості", заступник головного лікаря ДУ "Інститут травматології та ортопедії НАМН України" Роман Деркач.

      Оптимізація – це не закриття медзакладів і не скорочення медперсоналу. Слід задовольнити потреби населення і в центрі, і в регіонах, і в найвіддаленіших куточках країни. "Соціальна справедливість" підготувала законопроекти, які націлені на розвиток медичної галузі в нашій державі.

      Працівники медичної галузі повинні бути вмотивованими і мати бажання працювати. Для цього необхідно підняти зарплати медикам і забезпечити їх належними умовами праці. Це буде можливо лише тоді, коли держава виділятиме щонайменше 5% ВВП на потреби медицини. Тільки так можна зупинити відтік медичних кадрів за кордон і зацікавити молодих фахівців працювати в Україні,
      – наголосила кандидат в народні депутати від партії "Соціальна справедливість", управлінець у галузі охорони здоров’я, лікар Олена Довгань.

      Також у партії наполягають на законодавчому закріпленні державних гарантій захисту для пацієнтів і медиків та державному контролі за доступністю та якістю ліків.

      Соціальна справедливість – це країна здорових людей.

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      Теги: Новини України Новини політики Медицина
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