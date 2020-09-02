Читаю книжку Вахтанга Кіпіані про кримінальну справу Василя Стуса. Загалом це збірник дуже цікавих, але жахливих архівних документів з кримінальної справи: допитів, доносів, обшуків.

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Більшість вилучених документів у Стуса – це або вірші, або його листи Левку Лук'яненко, Мирославу Мариновичу тощо. Усі ці вилучені документи супроводжені описами, зробленими слідчими КДБ, МВС, співробітниками таборів.

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В описах слідчим потрібно було написати, що лист Стуса такому-то адресату, розпочинається та закінчується так-то. А потім потрібно було стисло описати, про що лист або вірш.