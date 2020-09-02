"Справа Стуса" вчить: як правильно читати архіви КДБ?
Читаю книжку Вахтанга Кіпіані про кримінальну справу Василя Стуса. Загалом це збірник дуже цікавих, але жахливих архівних документів з кримінальної справи: допитів, доносів, обшуків.
Стара машина пропаганди: як читати архівні документи КДБ
Більшість вилучених документів у Стуса – це або вірші, або його листи Левку Лук'яненко, Мирославу Мариновичу тощо. Усі ці вилучені документи супроводжені описами, зробленими слідчими КДБ, МВС, співробітниками таборів.
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В описах слідчим потрібно було написати, що лист Стуса такому-то адресату, розпочинається та закінчується так-то. А потім потрібно було стисло описати, про що лист або вірш.
І тут я зловив себе на думці, що слідчі дуже часто використовують слова "начебто", ", "якобы", "будто бы", "так званий". От, наприклад, у таких варіаціях речень:
Начебто
– начебто віруючим чиняться перепони здійснення служби Божої та релігійних обрядів;
– начебто відсутні демократичні свободи.
Нібито
– нібито з боку КДБ мали місто окремні безпідставні дії, чим утискуються права його сім'ї та рідних;
– нібито змушують його забути рідну мову;
– нібито проводяться репресії української інтелігенції;
– нібито по вині окремих службових осіб органів КДБ зникають його листи.
Якобы
– якобы в СССР существует беззаконие и насилие;
– якобы органы советской власти ущемляли его интересы;
– якобы он был осужден необоснованно.
Будто бы
– будто бы существует нечеловеческое отношение к творческой интеллигенции в Украине.
Так звана
– так звана Гельсінська група;
Якщо прочитати ці речення слідчих разом, видаляючи союзи та частки, то отримаємо чесну картинку того, що відбувалося в країні в 70-і роки:
І це все з документів слідчих. Треба тільки читати навчитися. Хоча ми це і так знаємо зараз.
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Проте я згадав, що і зараз багато пропагандистів та реваншистів в телеграм каналах та на телебаченні використовують схожі союзи та частки: "начебто", ", "якобы", "будто бы", "так званий"… в таких реченнях, як: "так звані реформатори", "нібито зробили реформи"…
І в мене зародилась ідея: коли наступного разу ви в тексті знайдете схожі союзи та частки, спробуйте прочитати речення без них – може, картинка стане більш зрозумілою?