Правоохоронці повідомили про підозру ще 3 працівникам поліції у справі про звірське катування чоловіка в Городищі. Начальника та двох співробітників відділу поліції підозрюють у сприянні катуванню або допомозі приховуванню факту.

Про підозру 9 квітня повідомили начальнику та двом співробітникам відділу поліції в Городищі Черкаської області.

До слова Катування родича дипломата на Житомирщині: поліцейському та спільникам повідомили про підозру

Що нового встановили правоохоронці

Працівники Офісу Генпрокурора під час досудового розслідування встановили, що до злочину причетні ще 2 працівників карного розшуку та начальник відділу поліції.

У прокуратурі кажуть, що 2 працівників "своїми діями фактично сприяли здійсненню катування з боку своїх колег, або ж допомагали приховати цей факт". Натомість начальник, ймовірно, не повідомив компетентні органи про вчинення його підлеглими злочину.

Офіс Генпрокурора висунув підозру:

Співробітнику відділу поліції за катування та затримання особи із подальшою відмовою визнати затримання.

Правоохоронцю, який безпосередньо не брав участі у катуванні, однак знищував його сліди – за приховування злочину.

Начальнику відділу поліції – за затримання особи із подальшою відмовою визнати затримання та приховування злочину, вчиненому підлеглими.

Наразі їм ще не обрали запобіжний захід.

Важливо! За катування в Україні карають позбавленням волі на термін від 2 до 5 років, а за вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб – від 5 до 10 років.

Що цьому передувало