Катування чоловіка на Черкащині: у справі з'явилось ще 3 підозрюваних копів
Правоохоронці повідомили про підозру ще 3 працівникам поліції у справі про звірське катування чоловіка в Городищі. Начальника та двох співробітників відділу поліції підозрюють у сприянні катуванню або допомозі приховуванню факту.
Джерело:Офіс Генпрокурора
Про підозру 9 квітня повідомили начальнику та двом співробітникам відділу поліції в Городищі Черкаської області.
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Що нового встановили правоохоронці
Працівники Офісу Генпрокурора під час досудового розслідування встановили, що до злочину причетні ще 2 працівників карного розшуку та начальник відділу поліції.
У прокуратурі кажуть, що 2 працівників "своїми діями фактично сприяли здійсненню катування з боку своїх колег, або ж допомагали приховати цей факт". Натомість начальник, ймовірно, не повідомив компетентні органи про вчинення його підлеглими злочину.
Офіс Генпрокурора висунув підозру:
- Співробітнику відділу поліції за катування та затримання особи із подальшою відмовою визнати затримання.
- Правоохоронцю, який безпосередньо не брав участі у катуванні, однак знищував його сліди – за приховування злочину.
- Начальнику відділу поліції – за затримання особи із подальшою відмовою визнати затримання та приховування злочину, вчиненому підлеглими.
Наразі їм ще не обрали запобіжний захід.
Що цьому передувало
- 6 лютого 28-річний потерпілий звернувся до лікарів та повідомив, що його побили правоохоронці.
- Постраждалий стверджував, що його 1,5 години змушували зізнатись у злочині.
- У чоловіка були вибиті зуби, травми лиця, щелепи, подряпини на спині.
- У ДБР почали розслідування справи. 7 лютого підозру висунули 2 працівникам.
- 10 лютого 2 підозрюваних звільнили, 4 – відсторонили від виконання обов'язків.
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