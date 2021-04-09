Пытки мужчины в Черкасской области: в деле появились еще 3 подозреваемых копов
Правоохранители сообщили о подозрении еще 3 работникам полиции по делу о зверских пытках мужчины в Городище. Начальника и двух сотрудников отдела полиции подозревают в содействии пыток или помощи сокрытия факта.
Источник:Офис Генпрокурора
О подозрении 9 апреля сообщили начальнику и двум сотрудникам отдела полиции в Городище Черкасской области.
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Что нового установили правоохранители
Работники Офиса Генпрокурора во время досудебного расследования установили, что к преступлению причастны еще 2 работников уголовного розыска и начальник отдела полиции.
В прокуратуре говорят, что 2 работников "своими действиями фактически способствовали осуществлению пыток со стороны своих коллег, или же помогали скрыть этот факт". Зато начальник, вероятно, не сообщил в компетентные органы о совершении подчиненными преступления.
Офис генпрокурора выдвинул подозрение:
- Сотруднику отдела полиции за пытки и задержание лица с последующим отказом признать задержание.
- Милиционеру, который непосредственно не участвовал в пытках, однако уничтожал их следы – за сокрытие преступления.
- Начальнику отдела полиции – за задержание лица с последующим отказом признать задержание и за сокрытие преступления, совершенного подчиненными.
Сейчас им еще не избрана мера пресечения.
Что этому предшествовало
- 6 февраля 28-летний пострадавший обратился к врачам и сообщил, что его избили правоохранители.
- Пострадавший утверждал, что его 1,5 часа заставляли признаться в преступлении.
- У мужчины были выбиты зубы, травмы лица, челюсти, царапины на спине.
- В ГБР начали расследование дела. 7 февраля подозрение выдвинули 2 работникам.
- 10 февраля 2 подозреваемых освободили, 4 – отстранили от исполнения обязанностей.
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