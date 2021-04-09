Правоохранители сообщили о подозрении еще 3 работникам полиции по делу о зверских пытках мужчины в Городище. Начальника и двух сотрудников отдела полиции подозревают в содействии пыток или помощи сокрытия факта.

О подозрении 9 апреля сообщили начальнику и двум сотрудникам отдела полиции в Городище Черкасской области.

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Что нового установили правоохранители

Работники Офиса Генпрокурора во время досудебного расследования установили, что к преступлению причастны еще 2 работников уголовного розыска и начальник отдела полиции.

В прокуратуре говорят, что 2 работников "своими действиями фактически способствовали осуществлению пыток со стороны своих коллег, или же помогали скрыть этот факт". Зато начальник, вероятно, не сообщил в компетентные органы о совершении подчиненными преступления.

Офис генпрокурора выдвинул подозрение:

Сотруднику отдела полиции за пытки и задержание лица с последующим отказом признать задержание.

Милиционеру, который непосредственно не участвовал в пытках, однако уничтожал их следы – за сокрытие преступления.

Начальнику отдела полиции – за задержание лица с последующим отказом признать задержание и за сокрытие преступления, совершенного подчиненными.

Сейчас им еще не избрана мера пресечения.

Важно! За пытки в Украине наказывают лишением свободы на срок от 2 до 5 лет, а за совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц – от 5 до 10 лет.

Что этому предшествовало