Справу Шеремета розглядатиме суд присяжних
Шевченківський райсуд Києва ухвалив рішення, за яким розгляд справи по суті за обвинуваченням Андрія Антоненка, Яни Дугарь і Юлії Кузьменко в причетності до вбивства Павла Шеремета, проведе суд присяжних.
Засідання судом присяжних відбудеться вже 4 вересня. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Напередодні Під Офісом Президента активісти вимагали звільнити підозрюваних у справі Шеремета
Розгляду судом присяжних просили самі обвинувачені та їхні адвокати.
Чим особливий суд присяжних?
Суд присяжних – це форма здійснення судової влади за безпосередньої участі громадян, які не є професійними суддями. Він складається з окремої колегії присяжних засідателів та професійного судді чи суддів. Колегія присяжних засідателів виокремлена та наділена повноваженнями приймати вирішальні рішення без участі професійного судді, що убезпечує народ від свавілля держави.
У кримінальних справах ,якою зокрема і є справа Шеремета, присяжні розглядають справи про злочини, за які передбачено довічне позбавлення волі.
Присяжними можуть бути громадяни України віком від 30 до 65 років, які постійно проживають на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного окружного суду і володіють державною мовою.
Крім цього, суд продовжив обвинуваченим запобіжні заходи до 23 жовтня. Так, Антоненко і надалі залишили під вартою в СІЗО. Юлія Кузьменко, яка лише нещодавно вийшла з ізолятора, до 23 жовтня перебуватиме під домашнім арештом. Яну Дугарь відпустили під заставу у 168 тисяч гривень.
Підозрювані у вбивстві Павла Шеремета: головне
- 2 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали 3 підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь.
- Вони нібито виконали це вбивство для дестабілізації ситуації в країні.
- Усі вони заперечують свою причетніть до справи. Значна частина суспільства виступа на їхній захист.
- Кузьменко та Антоненко понад пів року перебували під вартою. Нещодавно Кузьменко відпустили під цілодобовий домашній арешт.
- Дугарь відправили спочатку під цілодобовий домашній арешт, наразі вона перебуває під заставою.
- Після декількох місяців розслідування, фігурантам справи про вбивство журналіста Павла Шеремета змінили підозру.
- Андрій Антоненко тепер є не організатором вбивства, а виконавцем за попередньою змовою. Юлія Кузьменко теж є виконавцем, а Яна Дугарь — пособницею.