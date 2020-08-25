Засідання судом присяжних відбудеться вже 4 вересня. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Напередодні Під Офісом Президента активісти вимагали звільнити підозрюваних у справі Шеремета

Розгляду судом присяжних просили самі обвинувачені та їхні адвокати.

Чим особливий суд присяжних?

Суд присяжних – це форма здійснення судової влади за безпосередньої участі громадян, які не є професійними суддями. Він складається з окремої колегії присяжних засідателів та професійного судді чи суддів. Колегія присяжних засідателів виокремлена та наділена повноваженнями приймати вирішальні рішення без участі професійного судді, що убезпечує народ від свавілля держави.

У кримінальних справах ,якою зокрема і є справа Шеремета, присяжні розглядають справи про злочини, за які передбачено довічне позбавлення волі.



Присяжними можуть бути громадяни України віком від 30 до 65 років, які постійно проживають на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного окружного суду і володіють державною мовою.