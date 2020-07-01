У США показали нові докази, що Росія платила талібам за вбивства американців
Розвідка США має нові докази про змову росіян і талібів щодо вбивств американських військових в Афганістані. Зокрема американці мають дані про фінансові перерахунки Генштабу Росії руху Талібан.
Отримана інформація є черговим доказом змови Росії і Талібану. Її оприлюднило видання The New York Times.
Важливо Гучний скандал і санкції для Путіна: Росія платила талібам за вбивство військових США та Європи
Американській владі вдалося перехопити електронні дані про фінансові перерахунки між Росією і Талібаном. Аналітики переконані, що ці гроші і є винагородами талібам за вбивства американських військових.
Крім того, зазначається, що в Афганістані затримали кілька бізнесменів, які були посередниками між Головним управлінням розвідки Генштабу Росії й Талібаном.
Що відомо про Талібан?
Радикальний ісламістський рух сунітського напрямку. У низці країн Талібан внесено до списку терористичних організацій, його діяльність заборонено.
З листопада 1999 року проти руху діють міжнародні санкції ООН за відмову видати терориста Осаму бен Ладена та сприяння терористичній організації "Аль-Каїда".
Чому це стало скандалом у США
- Передовсім через Трампа. Він пообіцяв виключити Талібан зі списку терористичних організацій, вивести війська з Афганістану й навіть зустрітися з лідерами руху.
- Це на фоні того, що в Афганістані у 2019 році загинули 20 американських військових, у січні 2020-го таліби збили американський військовий літак, а тепер, як з'ясувалося, ще й отримували за це гроші.
- По-друге, тут питання в Росії. Якщо вона справді "купувала" вбивства американців, у США можуть запровадити проти Росії нові санкції.