Розвідка США має нові докази про змову росіян і талібів щодо вбивств американських військових в Афганістані. Зокрема американці мають дані про фінансові перерахунки Генштабу Росії руху Талібан.

Отримана інформація є черговим доказом змови Росії і Талібану. Її оприлюднило видання The New York Times.

Важливо Гучний скандал і санкції для Путіна: Росія платила талібам за вбивство військових США та Європи

Американській владі вдалося перехопити електронні дані про фінансові перерахунки між Росією і Талібаном. Аналітики переконані, що ці гроші і є винагородами талібам за вбивства американських військових.

Крім того, зазначається, що в Афганістані затримали кілька бізнесменів, які були посередниками між Головним управлінням розвідки Генштабу Росії й Талібаном.

Що відомо про Талібан?

Радикальний ісламістський рух сунітського напрямку. У низці країн Талібан внесено до списку терористичних організацій, його діяльність заборонено.



З листопада 1999 року проти руху діють міжнародні санкції ООН за відмову видати терориста Осаму бен Ладена та сприяння терористичній організації "Аль-Каїда".

Чому це стало скандалом у США