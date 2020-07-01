Разведка США имеет новые доказательства о заговоре россиян и талибов касательно убийств американских военных в Афганистане. В частности у американцев есть данные о финансовых переводах Генштаба России движению "Талибан".

Полученная информация является очередным доказательством заговора России и "Талибана". Ее обнародовало издание The New York Times.

Важно Громкий скандал и санкции для Путина: Россия платила талибам за убийство военных США и Европы

Американским властям удалось перехватить электронные данные о финансовых перерасчетах между Россией и "Талибаном". Аналитики убеждены, что эти деньги и являются наградами талибам за убийства американских военных.

Кроме того, отмечается, что в Афганистане задержали несколько бизнесменов, которые были посредниками между Главным управлением разведки Генштаба России и "Талибаном".

Что известно о "Талибане"?

Радикальное исламистское движение суннитского толка. В ряде стран "Талибан" внесен в список террористических организаций, его деятельность запрещена.



С ноября 1999 году против движения действуют международные санкции ООН за отказ выдать террориста Осаму бен Ладена и содействие террористической организации "Аль-Каида".

Почему это стало скандалом в США