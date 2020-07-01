В США показали новые доказательства, что Россия платила талибам за убийства американцев
Разведка США имеет новые доказательства о заговоре россиян и талибов касательно убийств американских военных в Афганистане. В частности у американцев есть данные о финансовых переводах Генштаба России движению "Талибан".
Полученная информация является очередным доказательством заговора России и "Талибана". Ее обнародовало издание The New York Times.
Важно Громкий скандал и санкции для Путина: Россия платила талибам за убийство военных США и Европы
Американским властям удалось перехватить электронные данные о финансовых перерасчетах между Россией и "Талибаном". Аналитики убеждены, что эти деньги и являются наградами талибам за убийства американских военных.
Кроме того, отмечается, что в Афганистане задержали несколько бизнесменов, которые были посредниками между Главным управлением разведки Генштаба России и "Талибаном".
Что известно о "Талибане"?
Радикальное исламистское движение суннитского толка. В ряде стран "Талибан" внесен в список террористических организаций, его деятельность запрещена.
С ноября 1999 году против движения действуют международные санкции ООН за отказ выдать террориста Осаму бен Ладена и содействие террористической организации "Аль-Каида".
Почему это стало скандалом в США
- Прежде всего из-за Трампа. Он пообещал исключить "Талибан" из списка террористических организаций, вывести войска из Афганистана и даже встретиться с лидерами движения.
- Это на фоне того, что в Афганистане в 2019 году погибли 20 американских военных, в январе 2020-го талибы сбили американский военный самолет, а теперь, как выяснилось, еще и получали за это деньги.
- Во-вторых, здесь вопрос в России. Если она действительно "покупала" убийства американцев, в США могут ввести против России новые санкции.