У США у червні 2020 року скоїв самогубство 20-річний Алекс Кернс. Хлопець помилково вважав, що заборгував компанії для трейдингу Robinhood велетенську суму – 730 тисяч доларів. Тепер батьки покійного шукають справедливості у судах.

Проти компанії позиваються через недостатню підтримку клієнтів.

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Батьки не заперечували, що Алекс торгує акціями

Кернси розповіли, що Алекс відкрив рахунок у Robinhood ще у середній школі. Проти того, що син заробляє на торгівлі акціями, батьки не заперечували. Проте факт, що Алекс торгував опціонами, що було дуже ризиковано, вони не знали. У родині впевнені, що саме відсутність досвіду у хлопця призвела до таких фатальних наслідків.

Алекса повідомили про борг 730 тисяч доларів

11 червня Алекс побачив, що його рахунок заблокований через борг. Його сума вражала – 730 тисяч доларів. А у листі, який отримав 20-річний американець, була вимога негайно виплатити одразу 170 тисяч в американській валюті.

Алекс не покидав надії, що ситуацію йому таки роз'яснять. Проте служби з підтримки клієнтів у компанії не було, отож хлопець просто надіслав листа. Відповідь для клієнта сформували автоматично – мовляв, з ним зв'яжуться.



Алекс з матір'ю / Фото CBS

Вже після смерті хлопця у компанії повідомили, що все гаразд

Хлопець покінчив життя самогубством, зазначивши у листі, що не розуміє, як таке сталось. Вже 13 червня – наступного дня після смерті, у Robinhood розблокували рахунок та надіслали повідомлення, що все гаразд.

Вони не забезпечують жодного механізму за допомогою телефонного дзвінка та служби електронної пошти, щоб отримати відповіді на запитання,

– говорить адвокат Ітан Браун.

Батьки самогубці та їхній адвокат переконані: якби у компанії відреагували швидше, юнак все ще був би живий.