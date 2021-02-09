В США в июне 2020 года совершил самоубийство 20-летний Алекс Кэрнс. Парень ошибочно считал, что задолжал компании для трейдинга Robinhood огромную сумму – 730 тысяч долларов. Теперь родители покойного ищут справедливости в судах.

Против компании судятся из-за недостаточной поддержки клиентов.

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Родители не возражали, что Алекс торгует акциями

Кэрнсы рассказали, что Алекс открыл счет в Robinhood еще в средней школе. Против того, что сын зарабатывает на торговле акциями, родители не возражали. Однако факт, что Алекс торговал опционами, что было очень рискованно, они не знали. В семье уверены, что именно отсутствие опыта у парня привело к таким фатальным последствиям.

Алексу сообщили о долге в 730 тысяч долларов

11 июня Алекс увидел, что его счет заблокирован из-за долга. Его сумма поражала – 730 тысяч долларов. А в письме, которое получил 20-летний американец, было требование немедленно выплатить сразу 170 тысяч в американской валюте.

Алекс не покидал надежды, что ситуацию ему все же разъяснят. Однако службы по поддержке клиентов у компании не было, поэтому парень просто направил письмо. Ответ клиенту сформировали автоматически – мол, с ним свяжутся.



Алекс с матерью / Фото CBS

Уже после смерти парня в компании сообщили, что все в порядке

Парень покончил жизнь самоубийством, отметив в письме, что не понимает, как такое произошло. Уже 13 июня – на следующий день после смерти, в Robinhood разблокировали счет и прислали сообщение, что все в порядке.

Они не обеспечивают никакого механизма с помощью телефонного звонка и службы электронной почты, чтобы получить ответы на вопросы,

– говорит адвокат Итан Браун.

Родители самоубийцы и их адвокат уверены: если бы в компании отреагировали быстрее, юноша все еще был бы жив.