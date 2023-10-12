У четвер, 12 жовтня, про це розповіли 24 Каналу у пресслужбі поліції Києва. Зазначена подія сталася близько 10:00. Водій, що не зупинився на вимогу, – живий, однак дістав поранення.

Дивіться також У Києві озброєний чоловік захопив бізнес-центр: деталі затримання нападника

Стрілянина на київському блокпосту

За словами речниці Юлії Гірдвіліс, внаслідок рикошету водій отримав незначне опікове поранення. Станом на 12:30 було відомо, що він відмовився від госпіталізації.

У Святошинському районі столиці на вимогу військового водій транспортного засобу не здійснив зупинку. Військовий вистрелив з пістолета, а невідомий отримав поранення внаслідок рикошету,

– сказала спікерка.

Окрім того, вона зазначила, що правоохоронці Святошинського відділення столичної поліції виїхали на місце події, аби задокументувати обставити того, що сталося.

Невдовзі має бути надана правова кваліфікація цьому інциденту.