Стрілянина на Харківщині: чоловік зі зброєю напав на компанію, що відпочивала з дітьми
Чоловік із вогнепальною зброєю напав на компанію із дітьми, що відпочивала біля лісу. У результаті стрілянини один чоловік поранений, один – помер. Інцидент стався біля села Гусарівка Харківської області. Поліція затримала ймовірного нападника на місці злочину.
27 червня о 20:42 поліція Харківщини отримала повідомлення про напад із застосуванням зброї на компанію людей, які відпочивали біля лісу. Про це розповіли у пресслужбі НПУ.
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Оперативники терміново виїхали на місце інциденту – у село Гусарівка – та з'ясували таке:
- Компанія 10 людей, серед яких були й діти, відпочивала поблизу кар'єру.
- Раптово з лісу вийшов чоловік та почав стріляти у людей.
- Двоє чоловіків із компанії зазнали вогнепальних поранень, їх доправили до лікарні.
- На жаль, 27-річного чоловіка врятувати не вдалося – він помер від ран.
Ймовірного зловмисника поліція затримала на місці злочину. Мовиться про 53-річного мешканця району, який, за попередніми даними, перебував у стані алкогольного сп'яніння. Зброю у нього також вилучили.
Кваліфікація злочину наразі не відома, як і те, яке покарання загрожує нападнику. Слідчі ще вивчають усі обставини події.