Чоловік із вогнепальною зброєю напав на компанію із дітьми, що відпочивала біля лісу. У результаті стрілянини один чоловік поранений, один – помер. Інцидент стався біля села Гусарівка Харківської області. Поліція затримала ймовірного нападника на місці злочину.

27 червня о 20:42 поліція Харківщини отримала повідомлення про напад із застосуванням зброї на компанію людей, які відпочивали біля лісу. Про це розповіли у пресслужбі НПУ.

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Оперативники терміново виїхали на місце інциденту – у село Гусарівка – та з'ясували таке:

Компанія 10 людей, серед яких були й діти, відпочивала поблизу кар'єру.

Раптово з лісу вийшов чоловік та почав стріляти у людей.

Двоє чоловіків із компанії зазнали вогнепальних поранень, їх доправили до лікарні.

На жаль, 27-річного чоловіка врятувати не вдалося – він помер від ран.

Ймовірного зловмисника поліція затримала на місці злочину. Мовиться про 53-річного мешканця району, який, за попередніми даними, перебував у стані алкогольного сп'яніння. Зброю у нього також вилучили.

Кваліфікація злочину наразі не відома, як і те, яке покарання загрожує нападнику. Слідчі ще вивчають усі обставини події.

Додамо, що 27 червня схожий інцидент трапився на Київщині у місті Вишневе. Чоловік з однієї компанії почав стріляти із травматичної зброї в людей з іншої компанії. На щастя, там ніхто не загинув, але є поранені.