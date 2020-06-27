У місті Вишневе на Київщині місцевий житель зухвало влаштував стрілянину. Одного з потерпілих госпіталізували з двома пораненнями.

У поліції повідомили, що "один з компанії чоловіків безпричинно, зухвало, ігноруючи оточуючих людей, здійснив кілька пострілів з травматичної зброї у бік іншої компанії людей".

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Після цього стрілець втік з місця події.

Потерпілого доправлено до лікарні з вогнепальним пораненням ноги та грудної клітки.

Однак поліцейські швидко встановили особу стрілка, влаштували засідку і затримали його за місцем проживання.

У його помешканні поліцейські виявили та вилучили колекцію різноманітної зброї. Також вилучено пристрій для відстрілу гумовими кулями, з якого ймовірно він стріляв у перехожого. Уся зброя направлена на проведення відповідних експертиз.



Поліція виявила арсенал зброї у стрільця / фото Нацполіції