В городе Вишневое Киевской области местный житель вызывающе устроил стрельбу. Одного из пострадавших госпитализировали с двумя ранениями.

В полиции сообщили, что "один из компании мужчин беспричинно, дерзко, игнорируя окружающих людей, осуществил несколько выстрелов из травматического оружия в сторону другой компании людей".

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После этого стрелок скрылся с места происшествия.

Пострадавшего доставили в больницу с огнестрельным ранением ноги и грудной клетки.

Однако полицейские быстро установили личность стрелка, устроили засаду и задержали его по месту жительства.

В его доме полицейские обнаружили и изъяли коллекцию разнообразного оружия. Также изъято устройство для отстрела резиновыми пулями, из которого, вероятно, он стрелял в прохожего. Все оружие направлено на проведение соответствующих экспертиз.



Полиция обнаружила арсенал оружия у стрелка / Фото Нацполиции