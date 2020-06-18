У Москві трапилась стрілянина у квартирі: є загиблі, серед них дитина
Озброєний чоловік влаштував стрілянину у Москві. Він увірвався зі зброєю у квартиру, внаслідок цього загинули 4 людей. Серед них – дитина
Як повідомли у РІА Новини з посиланням на джерело в екстрених службах, трагедія трапилась на вулиці Приорова на півночі Москви.
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Що відомо про жертв стрілянини
Внаслідок стрілянини загинули 3 дорослих людей і 1 дитина. У телеграм-каналі Mash повідомили, що стріляв чоловік у жінку, з якою раніше жив разом, а також у її маму та дитину. Після вбивства чоловік нібито наклав на себе руки.
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Як виявилось, вбита жінка – нібито модель Єлизавета Хлюпіна. Дівчина працювала в команді Слави Зайцева. Незадовго до трагедії вона розлучилася з хлопцем.
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Що відомо про чоловіка, який влаштував стрілянину
Як повідомляють у телеграм-каналі BAZA, стрілянину у столичній квартирі влаштував 21-річний Севастян Путінцев. Він застрелив дівчину разом з сім'єю через те, що нібито вона йому відмовила.
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