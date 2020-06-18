Вооруженный мужчина устроил стрельбу в Москве. Он ворвался с оружием в квартиру, вследствие этого погибли 4 человека. Среди них – ребенок

Как сообщают в РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах, трагедия случилась на улице Приорова на севере Москвы.

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Что известно о жертвах стрельбы

В результате стрельбы погибли 3 взрослых людей и 1 ребенок. В телеграмм-канале Mash сообщили, что стрелял мужчина в женщину, с которой раньше жил вместе, а также в ее маму и ребенка. После убийства мужчина якобы покончил с собой.

Стрельба в России: видео из телеграмм-канала RT

Как оказалось, убитая женщина – якобы модель Елизавета Хлюпина. Девушка работала в команде Славы Зайцева. Незадолго до трагедии она рассталась с парнем.

Полиция взяла квартиру штурмом.

Штурм квартиры: видео из телеграмм-канала LIFE SHOT

Что известно о мужчине, который устроил стрельбу

Как сообщают в телеграмм-канале BAZA, стрельбу в столичной квартире устроил 21-летний Севастьян Путинцев. Он застрелил девушку вместе с семьей из-за того, что якобы она ему отказала.

Путинцев заходит в подъезд с винтовкой: видео​