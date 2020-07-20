Троє чоловіків влаштували 19 липня стрілянину на вулиці у Вашингтоні. У результаті одна людина загинула, ще вісім отримали поранення.

Стрілянина у Вашингтоні: деталі

Трагічний інцидент трапився 19 липня у Вашингтоні, на перетині 14-ї вулиці й Спрінг-роуд, повідомляє NBC4 Washington.

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Стрілянина сталася приблизно о 17:00 за місцевим часом. Троє чоловіків вистрибнули з машини й почали стріляти.

У результаті одна людина загинула, ще восьмеро – отримали поранення. Декілька потерпілих перебувають у критичному стані.

Наразі поліція шукає стрільців. У заяві правоохоронців зазначено, що один з підозрюваних був у чорному худі, інший – у сірому. Востаннє їх бачили у темно-синьому або чорному автомобілі з тонованим склом.



У Вашингтоні невідомі влаштували стрілянину на вулиці / Твіттер Darcy Spencer



Одна людина загинула, ще вісім отримали поранення / Твіттер Darcy Spencer

У Вашингтоні сталася стрілянина: дивіться карту