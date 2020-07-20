Трое мужчин устроили 19 июля стрельбу на улице в Вашингтоне. В результате один человек погиб, еще восемь получили ранения.

Стрельба в Вашингтоне: детали

Трагический инцидент произошел 19 июля в Вашингтоне, на пересечении 14-й улицы и Спринг-роуд, сообщает NBC4 Washington.

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Стрельба произошла примерно в 17:00 по местному времени. Трое мужчин выпрыгнули из машины и начали стрелять.

В результате один человек погиб, еще восемь – получили ранения. Несколько пострадавших находятся в критическом состоянии.

Сейчас полиция ищет стрелков. В заявлении правоохранителей указано, что один из подозреваемых был в черном худи, другой – в сером. Последний раз их видели в темно-синем или черном автомобиле с тонированными стеклами.



В Вашингтоне неизвестные устроили стрельбу на улице / Твиттер Darcy Spencer



Один человек погиб, еще восемь получили ранения / Твиттер Darcy Spencer

В Вашингтоне произошла стрельба: смотрите карту