У Запоріжжі громадянин Грузії, який працює лікарем в одному з пологових будинків, влаштував стрілянину у дворі житлового будинку. Правоохоронцям вдалось затримати його.

Деталі інциденту

Як повідомило видання УНН з посиланням на джерело в поліції, лікар почав конфліктувати з місцевим жителем 1993 року народження. Через певний час лікар почав стріляти. Це все трапилось у дворі житлового будинку.

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Громадянин Грузії зробив кілька пострілів з пістолета у бік місцевого жителя, а той у результаті конфлікту отримав вогнепальне поранення в області грудей. Чоловіка госпіталізували в місцеву лікарню.

Що загрожує лікарю-іноземцю

Громадянина Грузії поліцейські затримали та оголосили йому підозру. У поліції розпочали досудове розслідування за підозрою в замаху на вбивство. Наразі слідчі встановлюють всі обставини конфлікту та опитують свідків.