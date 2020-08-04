В Запорожье гражданин Грузии, который работает врачом в одном из родильных домов, устроил стрельбу во дворе жилого дома. Правоохранителям удалось задержать его.

Детали инцидента

Как сообщило издание УНН со ссылкой на источник в полиции, врач начал конфликтовать с местным жителем 1993 года рождения. Через некоторое время врач начал стрелять. Это все случилось во дворе жилого дома.

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Гражданин Грузии сделал несколько выстрелов из пистолета в сторону местного жителя, а тот в результате конфликта получил огнестрельное ранение в области груди. Мужчину госпитализировали в местную больницу.

Что грозит врачу-иностранцу

Гражданина Грузии полицейские задержали и объявили ему подозрение. В полиции начали досудебное расследование по подозрению в покушении на убийство. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства конфликта и опрашивают свидетелей.