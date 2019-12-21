Стрілянина біля будівлі ФСБ у Москві: у квартирі нападника виявили неочікувану знахідку

Відбулися обшуки у квартирі 39-річного росіянина Євгенія Манюрова, який відкрив вогонь у московській приймальні ФСБ 19 грудня. Під час обшуків правоохоронці виявили прапор Національно-визвольного руху (НОД) та значок цієї організації.

За інформацією російських ЗМІ, у будинку луб'янського стрільця виявили кілька автоматів і гранати. Усе це було акуратно складено під чорно-помаранчевим прапором з написом "Національно-визвольний рух".

Радимо ознайомитися! Хто стріляв на Луб’янці під ФСБ: деталі про Євгена Манюрова та фото 18+

Видання додають, в оточенні Манюрова вже встигли підтвердити, що він не просто мав любов до символіки НОД, а дійсно був членом організації.

В квартире "лубянского стрелка" Евгения Манюрова нашли оранжево-черный флаг и значки НОД, сообщает РЕН ТВ. Это та самая организация, сторонники которой топят за деда и обливают всех зеленкой pic.twitter.com/gNop1BrnCx — Лентач (@oldLentach) December 20, 2019

Що відомо про НОД

Представники цього руху є запеклими прихильниками політики Кремля та, зокрема, його господаря Володимира Путіна. Саме з російським президентом їх і пов’язують ЗМІ. Виступають ці так звані активісти за національний курс.

Усіх неугодних вони обливають зеленкою. Крім того, НОДівців неодноразово помічали у побиттях ЛГБТ-активістів, опозиціонерів і інших противників політики Кремля.

Деякі з учасників Національно-визвольного руху беруть активну участь у політичному житті Росії, зокрема балотувалися на виборах до Держдуми.

Водночас з березня 2019 року представники руху збирають підписи за проведення референдуму зі зміни російської конституції. Вони полягають у скасуванні пріоритету міжнародного права перед російськими законами, скасуванні заборони державної ідеології, розслідуванні подій розпаду СРСР.

Зверніть увагу! Стрілянина у центрі Москви біля ФСБ: що відомо

До слова, низка російських ЗМІ стверджує, що нібито продавець зброї стрільцю Євгену Манюрову розповів про "український акцент" чоловіка.