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      Стрілянина біля будівлі ФСБ у Москві: у квартирі нападника виявили неочікувану знахідку

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      Стрілянина на Луб'янці у Москві: у квартирі нападника знайшли символіку пропутінського руху / Скріншот відео

      Відбулися обшуки у квартирі 39-річного росіянина Євгенія Манюрова, який відкрив вогонь у московській приймальні ФСБ 19 грудня. Під час обшуків правоохоронці виявили прапор Національно-визвольного руху (НОД) та значок цієї організації.

      За інформацією російських ЗМІ, у будинку луб'янського стрільця виявили кілька автоматів і гранати. Усе це було акуратно складено під чорно-помаранчевим прапором з написом "Національно-визвольний рух".

      Радимо ознайомитися! Хто стріляв на Луб’янці під ФСБ: деталі про Євгена Манюрова та фото 18+

      Видання додають, в оточенні Манюрова вже встигли підтвердити, що він не просто мав любов до символіки НОД, а дійсно був членом організації.

      Що відомо про НОД

      Представники цього руху є запеклими прихильниками політики Кремля та, зокрема, його господаря Володимира Путіна. Саме з російським президентом їх і пов’язують ЗМІ. Виступають ці так звані активісти за національний курс.

      Усіх неугодних вони обливають зеленкою. Крім того, НОДівців неодноразово помічали у побиттях ЛГБТ-активістів, опозиціонерів і інших противників політики Кремля.

      Деякі з учасників Національно-визвольного руху беруть активну участь у політичному житті Росії, зокрема балотувалися на виборах до Держдуми.

      Водночас з березня 2019 року представники руху збирають підписи за проведення референдуму зі зміни російської конституції. Вони полягають у скасуванні пріоритету міжнародного права перед російськими законами, скасуванні заборони державної ідеології, розслідуванні подій розпаду СРСР.

      Зверніть увагу! Стрілянина у центрі Москви біля ФСБ: що відомо

      До слова, низка російських ЗМІ стверджує, що нібито продавець зброї стрільцю Євгену Манюрову розповів про "український акцент" чоловіка.

      Що відомо про стрілянину на Луб'янці:

      • Біля будівлі на Великій Луб'янці ввечері 19 грудня сталася стрілянина з автоматичної зброї.
      • У місті ввели план перехоплення "Сирена", який скасували після ліквідації стрілка (чи стрілків).
      • У районі Луб'янки вночі перевіряли усіх підозрілих перехожих.
      • Слідчий комітет РФ стрілянину кваліфікував як теракт.
      • Напад стався під час урочистого вечора до Дня працівників органів держбезпеки Росії (відзначають 20 грудня).
      • Кількість загиблих через стрілянину вже зросла до трьох осіб: два співробітники ФСБ і сам стрілець.
      • Ще п'ять осіб, зокрема одна цивільна особа, зазнали поранення різного ступеня тяжкості. 
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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини Росії Кримінальні новини Стрілянина на Луб'янці у Москві
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