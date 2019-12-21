Стрілянина біля будівлі ФСБ у Москві: у квартирі нападника виявили неочікувану знахідку
Відбулися обшуки у квартирі 39-річного росіянина Євгенія Манюрова, який відкрив вогонь у московській приймальні ФСБ 19 грудня. Під час обшуків правоохоронці виявили прапор Національно-визвольного руху (НОД) та значок цієї організації.
За інформацією російських ЗМІ, у будинку луб'янського стрільця виявили кілька автоматів і гранати. Усе це було акуратно складено під чорно-помаранчевим прапором з написом "Національно-визвольний рух".
Радимо ознайомитися! Хто стріляв на Луб’янці під ФСБ: деталі про Євгена Манюрова та фото 18+
Видання додають, в оточенні Манюрова вже встигли підтвердити, що він не просто мав любов до символіки НОД, а дійсно був членом організації.
Що відомо про НОД
Представники цього руху є запеклими прихильниками політики Кремля та, зокрема, його господаря Володимира Путіна. Саме з російським президентом їх і пов’язують ЗМІ. Виступають ці так звані активісти за національний курс.
Усіх неугодних вони обливають зеленкою. Крім того, НОДівців неодноразово помічали у побиттях ЛГБТ-активістів, опозиціонерів і інших противників політики Кремля.
Деякі з учасників Національно-визвольного руху беруть активну участь у політичному житті Росії, зокрема балотувалися на виборах до Держдуми.
Водночас з березня 2019 року представники руху збирають підписи за проведення референдуму зі зміни російської конституції. Вони полягають у скасуванні пріоритету міжнародного права перед російськими законами, скасуванні заборони державної ідеології, розслідуванні подій розпаду СРСР.
Зверніть увагу! Стрілянина у центрі Москви біля ФСБ: що відомо
До слова, низка російських ЗМІ стверджує, що нібито продавець зброї стрільцю Євгену Манюрову розповів про "український акцент" чоловіка.
Що відомо про стрілянину на Луб'янці:
- Біля будівлі на Великій Луб'янці ввечері 19 грудня сталася стрілянина з автоматичної зброї.
- У місті ввели план перехоплення "Сирена", який скасували після ліквідації стрілка (чи стрілків).
- У районі Луб'янки вночі перевіряли усіх підозрілих перехожих.
- Слідчий комітет РФ стрілянину кваліфікував як теракт.
- Напад стався під час урочистого вечора до Дня працівників органів держбезпеки Росії (відзначають 20 грудня).
- Кількість загиблих через стрілянину вже зросла до трьох осіб: два співробітники ФСБ і сам стрілець.
- Ще п'ять осіб, зокрема одна цивільна особа, зазнали поранення різного ступеня тяжкості.