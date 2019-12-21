Стрельба у здания ФСБ в Москве: в квартире нападающего обнаружили неожиданную находку
Прошли обыски в квартире 39-летнего россиянина Евгения Манюрова, который открыл огонь в московской приемной ФСБ 19 декабря. Во время обысков правоохранители обнаружили флаг Национально-освободительного движения (НОД) и значок этой организации.
По информации российских СМИ, в доме лубянского стрелка обнаружили несколько автоматов и гранаты. Все это было аккуратно сложено в черно-оранжевым флагом с надписью "Национально-освободительное движение".
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Издания добавляют, в окружении Манюрова уже успели подтвердить, что он не просто любил символику НОД, а действительно был членом организации.
Что известно о НОД
Представители этого движения являются ярыми сторонниками политики Кремля и, в частности, его хозяина Владимира Путина. Именно с российским президентом их и связывают СМИ. Выступают эти так называемые активисты за национальный курс.
Всех негодных они обливают зеленкой. Кроме того, НОДовцев неоднократно замечали в избиениях ЛГБТ-активистов, оппозиционеров и других противников политики Кремля.
Некоторые из участников Национально-освободительного движения активно участвуют в политической жизни России, в частности баллотировались на выборах в Госдуму.
В то же время с марта 2019 года представители движения собирают подписи за проведение референдума насчет изменения российской конституции. Они заключаются в отмене приоритета международного права перед российскими законами, отмене запрета государственной идеологии, расследовании событий распада СССР.
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К слову, ряд российских СМИ утверждает, что якобы продавец оружия стрелку Евгению Манюрову рассказал об "украинском акценте" мужчины.
Что известно о стрельбе на Лубянке:
- У здания на Большой Лубянке вечером 19 декабря произошла стрельба из автоматического оружия.
- В городе ввели план перехвата "Сирена", который отменили после ликвидации стрелка (или стрелков).
- В районе Лубянки ночью проверяли всех подозрительных прохожих.
- Следственный комитет РФ стрельбу квалифицировал как теракт.
- Нападение произошло во время торжественного вечера ко Дню работников органов госбезопасности России (отмечают 20 декабря).
- Количество погибших в результате стрельбы уже возросло до трех человек: два сотрудника ФСБ и сам стрелок.
- Еще пять человек, в том числе одно гражданское лицо, получили ранения различной степени тяжести.