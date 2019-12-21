Стрельба у здания ФСБ в Москве: в квартире нападающего обнаружили неожиданную находку

Прошли обыски в квартире 39-летнего россиянина Евгения Манюрова, который открыл огонь в московской приемной ФСБ 19 декабря. Во время обысков правоохранители обнаружили флаг Национально-освободительного движения (НОД) и значок этой организации.

По информации российских СМИ, в доме лубянского стрелка обнаружили несколько автоматов и гранаты. Все это было аккуратно сложено в черно-оранжевым флагом с надписью "Национально-освободительное движение".

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Издания добавляют, в окружении Манюрова уже успели подтвердить, что он не просто любил символику НОД, а действительно был членом организации.

В квартире "лубянского стрелка" Евгения Манюрова нашли оранжево-черный флаг и значки НОД, сообщает РЕН ТВ. Это та самая организация, сторонники которой топят за деда и обливают всех зеленкой pic.twitter.com/gNop1BrnCx — Лентач (@oldLentach) December 20, 2019

Что известно о НОД

Представители этого движения являются ярыми сторонниками политики Кремля и, в частности, его хозяина Владимира Путина. Именно с российским президентом их и связывают СМИ. Выступают эти так называемые активисты за национальный курс.

Всех негодных они обливают зеленкой. Кроме того, НОДовцев неоднократно замечали в избиениях ЛГБТ-активистов, оппозиционеров и других противников политики Кремля.

Некоторые из участников Национально-освободительного движения активно участвуют в политической жизни России, в частности баллотировались на выборах в Госдуму.

В то же время с марта 2019 года представители движения собирают подписи за проведение референдума насчет изменения российской конституции. Они заключаются в отмене приоритета международного права перед российскими законами, отмене запрета государственной идеологии, расследовании событий распада СССР.

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К слову, ряд российских СМИ утверждает, что якобы продавец оружия стрелку Евгению Манюрову рассказал об "украинском акценте" мужчины.

Что известно о стрельбе на Лубянке: