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      Стрельба у здания ФСБ в Москве: в квартире нападающего обнаружили неожиданную находку

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      Стрельба на Лубянке в Москве: в квартире нападающего нашли символику пропутинского движения / Скриншот из видео

      Прошли обыски в квартире 39-летнего россиянина Евгения Манюрова, который открыл огонь в московской приемной ФСБ 19 декабря. Во время обысков правоохранители обнаружили флаг Национально-освободительного движения (НОД) и значок этой организации.

      По информации российских СМИ, в доме лубянского стрелка обнаружили несколько автоматов и гранаты. Все это было аккуратно сложено в черно-оранжевым флагом с надписью "Национально-освободительное движение".

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      Издания добавляют, в окружении Манюрова уже успели подтвердить, что он не просто любил символику НОД, а действительно был членом организации.

      Что известно о НОД

      Представители этого движения являются ярыми сторонниками политики Кремля и, в частности, его хозяина Владимира Путина. Именно с российским президентом их и связывают СМИ. Выступают эти так называемые активисты за национальный курс.

      Всех негодных они обливают зеленкой. Кроме того, НОДовцев неоднократно замечали в избиениях ЛГБТ-активистов, оппозиционеров и других противников политики Кремля.

      Некоторые из участников Национально-освободительного движения активно участвуют в политической жизни России, в частности баллотировались на выборах в Госдуму.

      В то же время с марта 2019 года представители движения собирают подписи за проведение референдума насчет изменения российской конституции. Они заключаются в отмене приоритета международного права перед российскими законами, отмене запрета государственной идеологии, расследовании событий распада СССР.

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      К слову, ряд российских СМИ утверждает, что якобы продавец оружия стрелку Евгению Манюрову рассказал об "украинском акценте" мужчины.

      Что известно о стрельбе на Лубянке:

      • У здания на Большой Лубянке вечером 19 декабря произошла стрельба из автоматического оружия.
      • В городе ввели план перехвата "Сирена", который отменили после ликвидации стрелка (или стрелков).
      • В районе Лубянки ночью проверяли всех подозрительных прохожих.
      • Следственный комитет РФ стрельбу квалифицировал как теракт.
      • Нападение произошло во время торжественного вечера ко Дню работников органов госбезопасности России (отмечают 20 декабря).
      • Количество погибших в результате стрельбы уже возросло до трех человек: два сотрудника ФСБ и сам стрелок.
      • Еще пять человек, в том числе одно гражданское лицо, получили ранения различной степени тяжести.
      Главные новости 20 декабря: Соглашение о транзите газа с Россией и закрытие игорных заведений
      сегодня
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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Криминальные новости Новости России Стрельба на Лубянке в Москве
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