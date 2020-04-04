Стрілянина у Чернівцях: загинув чоловік – фото, відео

У Чернівцях невідомий чоловік, 4 квітня, вистрелив у 33-річного місцевого жителя. Постраждалого госпіталізували в лікарню, де він помер під час надання медичної допомоги.

Стрілянина трапилася на вулиці Воробкевича у Чернівцях. Невідомий вистрелив у живіт місцевому жителю. Про це повідомляє пресцентр обласної поліції. Актуально У Чернівцях влада закликала людей запастися їжею: з'явились довгі черги за продуктами – фото В даний час співробітники поліції оглядають місце подій, опитують свідків, очевидців злочину і розшукують нападника.

Поліцейські встановлюють обставини вбивства у Чернівцях / Фото Нацполіції Слідчі почали кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За вчинення такого злочину підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі. Дивіться відео з місця стрілянини у Чернівцях: