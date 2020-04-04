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      Стрілянина у Чернівцях: загинув чоловік – фото, відео

      - Читать новость на русском
      Стрілянина у Чернівцях / cv.npu.gov.ua

      У Чернівцях невідомий чоловік, 4 квітня, вистрелив у 33-річного місцевого жителя. Постраждалого госпіталізували в лікарню, де він помер під час надання медичної допомоги.

      Стрілянина трапилася на вулиці Воробкевича у Чернівцях. Невідомий вистрелив у живіт місцевому жителю. Про це повідомляє пресцентр обласної поліції

      Актуально У Чернівцях влада закликала людей запастися їжею: з'явились довгі черги за продуктами – фото

      В даний час співробітники поліції оглядають місце подій, опитують свідків, очевидців злочину і розшукують нападника.


      Поліцейські встановлюють обставини вбивства у Чернівцях / Фото Нацполіції

      Слідчі почали кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За вчинення такого злочину підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.

      Дивіться відео з місця стрілянини у Чернівцях:

       

      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Вбивство Поліція Стрілянина Новини Чернівців
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