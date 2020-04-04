Стрілянина у Чернівцях: загинув чоловік – фото, відео
У Чернівцях невідомий чоловік, 4 квітня, вистрелив у 33-річного місцевого жителя. Постраждалого госпіталізували в лікарню, де він помер під час надання медичної допомоги.
Стрілянина трапилася на вулиці Воробкевича у Чернівцях. Невідомий вистрелив у живіт місцевому жителю. Про це повідомляє пресцентр обласної поліції.
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В даний час співробітники поліції оглядають місце подій, опитують свідків, очевидців злочину і розшукують нападника.
Поліцейські встановлюють обставини вбивства у Чернівцях / Фото Нацполіції
Слідчі почали кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За вчинення такого злочину підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.
Дивіться відео з місця стрілянини у Чернівцях:
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