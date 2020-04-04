Стрельба в Черновцах: погиб мужчина – фото, видео
В Черновцах неизвестный мужчина, 4 апреля, выстрелил в 33-летнего местного жителя. Пострадавшего госпитализировали в больницу, где он скончался во время оказания медицинской помощи.
Стрельба произошла на улице Воробкевича в Черновцах. Неизвестный выстрелил в живот местному жителю. Об этом сообщает пресс-центр областной полиции.
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В настоящее время сотрудники полиции осматривают место происшествия, опрашивают свидетелей, очевидцев преступления и разыскивают нападавшего.
Полицейские устанавливают обстоятельства убийства в Черновцах / фото Нацполиции
Следователи начали уголовное производство по признакам части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. За совершение данного преступления подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.
Смотрите видео с места стрельбы в Черновцах:
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