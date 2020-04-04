Стрельба в Черновцах: погиб мужчина – фото, видео

В Черновцах неизвестный мужчина, 4 апреля, выстрелил в 33-летнего местного жителя. Пострадавшего госпитализировали в больницу, где он скончался во время оказания медицинской помощи.

Стрельба произошла на улице Воробкевича в Черновцах. Неизвестный выстрелил в живот местному жителю. Об этом сообщает пресс-центр областной полиции. Актуально В Черновцах власти призвали людей запастись едой: появились длинные очереди за продуктами – фото В настоящее время сотрудники полиции осматривают место происшествия, опрашивают свидетелей, очевидцев преступления и разыскивают нападавшего.

Полицейские устанавливают обстоятельства убийства в Черновцах / фото Нацполиции Следователи начали уголовное производство по признакам части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. За совершение данного преступления подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы. Смотрите видео с места стрельбы в Черновцах: