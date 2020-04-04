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      Стрельба в Черновцах: погиб мужчина – фото, видео

      - Читати новину українською
      Стрельба в Черновцах / cv.npu.gov.ua

      В Черновцах неизвестный мужчина, 4 апреля, выстрелил в 33-летнего местного жителя. Пострадавшего госпитализировали в больницу, где он скончался во время оказания медицинской помощи.

      Стрельба произошла на улице Воробкевича в Черновцах. Неизвестный выстрелил в живот местному жителю. Об этом сообщает пресс-центр областной полиции.

      Актуально В Черновцах власти призвали людей запастись едой: появились длинные очереди за продуктами – фото

      В настоящее время сотрудники полиции осматривают место происшествия, опрашивают свидетелей, очевидцев преступления и разыскивают нападавшего.


      Полицейские устанавливают обстоятельства убийства в Черновцах / фото Нацполиции

      Следователи начали уголовное производство по признакам части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. За совершение данного преступления подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

      Смотрите видео с места стрельбы в Черновцах:

       

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Полиция Убийство Стрельба Новости Черновцов
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