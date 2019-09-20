Стрілянина у Вашингтоні: є поранені та один загиблий

У Вашингтоні в районі Коламбія Хейта відбулася стрілянина, в результаті якої одна людина загинула.

Ще п'ятеро отримали поранення різного ступеня тяжкості, повідомляє NBC News. Інцидент стався близько десятої вечора, 19 вересня, в житловому кварталі. За даними поліції, двоє з поранених перебувають у критичному стані.

Читайте також: Конгрес США схвалив військову допомогу Україні: сума

Стрілянина відбулася приблизно за два кілометри від Білого дому.

Sounded like multiple gunshots on Columbia Rd NW in Columbia Heights, DC. lots of police and EMT. pic.twitter.com/3YnLVzibj2 — Chris G. Collison (@chriscollison) September 20, 2019

На місці події працюють слідчі групи. Поліція встановлює причини і обставини події. Про них повідомлять пізніше.

"Наші детективи опитують місцевих жителів, які могли бути свідками події. Ми також вивчаємо записи вуличних відеокамер, встановлених в районі", – повідомив начальник третього поліцейського департаменту Стюарт Емерман.

Дивіться відео з Вашингтону, де відбулася стрілянина: