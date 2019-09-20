Стрілянина у Вашингтоні: є поранені та один загиблий
У Вашингтоні в районі Коламбія Хейта відбулася стрілянина, в результаті якої одна людина загинула.
Ще п'ятеро отримали поранення різного ступеня тяжкості, повідомляє NBC News. Інцидент стався близько десятої вечора, 19 вересня, в житловому кварталі. За даними поліції, двоє з поранених перебувають у критичному стані.
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Стрілянина відбулася приблизно за два кілометри від Білого дому.
На місці події працюють слідчі групи. Поліція встановлює причини і обставини події. Про них повідомлять пізніше.
"Наші детективи опитують місцевих жителів, які могли бути свідками події. Ми також вивчаємо записи вуличних відеокамер, встановлених в районі", – повідомив начальник третього поліцейського департаменту Стюарт Емерман.
Дивіться відео з Вашингтону, де відбулася стрілянина: