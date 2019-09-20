Стрельба в Вашингтоне: есть раненые и один погибший

В Вашингтоне в районе Коламбия Хейта произошла стрельба, в результате которой один человек погиб.

Еще пятеро получили ранения различной степени тяжести, сообщает NBC News. Инцидент произошел около десяти вечера, 19 сентября, в жилом квартале. По данным полиции, двое из раненых находятся в критическом состоянии.

Читайте также: Конгресс США одобрил военную помощь Украине: сумма

Стрельба произошла примерно в двух километрах от Белого дома.

Sounded like multiple gunshots on Columbia Rd NW in Columbia Heights, DC. lots of police and EMT. pic.twitter.com/3YnLVzibj2 — Chris G. Collison (@chriscollison) September 20, 2019

На месте происшествия работают следственные группы. Полиция устанавливает причины и обстоятельства происшествия. О них сообщат позже.

"Наши детективы опрашивают местных жителей, которые могли быть свидетелями происшествия. Мы также изучаем записи уличных видеокамер, установленных в районе", – сообщил начальник третьего полицейского департамента Стюарт Эмерман.

Смотрите видео из Вашингтона, где произошла стрельба: