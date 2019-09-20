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      Стрельба в Вашингтоне: есть раненые и один погибший

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      Стрельба в США
      Стрельба в США / www.nbcnews.com

      В Вашингтоне в районе Коламбия Хейта произошла стрельба, в результате которой один человек погиб.

      Еще пятеро получили ранения различной степени тяжести, сообщает NBC News. Инцидент произошел около десяти вечера, 19 сентября, в жилом квартале. По данным полиции, двое из раненых находятся в критическом состоянии.

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       Стрельба произошла примерно в двух километрах от Белого дома.

      На месте происшествия работают следственные группы. Полиция устанавливает причины и обстоятельства происшествия. О них сообщат позже.

      "Наши детективы опрашивают местных жителей, которые могли быть свидетелями происшествия. Мы также изучаем записи уличных видеокамер, установленных в районе", – сообщил начальник третьего полицейского департамента Стюарт Эмерман.

      Смотрите видео из Вашингтона, где произошла стрельба:

       

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      Теги: Новости Украины Жертвы Стрельба Новости США
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