Стрельба в Вашингтоне: есть раненые и один погибший
В Вашингтоне в районе Коламбия Хейта произошла стрельба, в результате которой один человек погиб.
Еще пятеро получили ранения различной степени тяжести, сообщает NBC News. Инцидент произошел около десяти вечера, 19 сентября, в жилом квартале. По данным полиции, двое из раненых находятся в критическом состоянии.
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Стрельба произошла примерно в двух километрах от Белого дома.
На месте происшествия работают следственные группы. Полиция устанавливает причины и обстоятельства происшествия. О них сообщат позже.
"Наши детективы опрашивают местных жителей, которые могли быть свидетелями происшествия. Мы также изучаем записи уличных видеокамер, установленных в районе", – сообщил начальник третьего полицейского департамента Стюарт Эмерман.
Смотрите видео из Вашингтона, где произошла стрельба: