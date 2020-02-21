16:34
21 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      НОВІ САНЖАРИ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Малишева поборола коронавірус. "Незламний" криголам Росії зганьбився
      Вєсті Кремля
      10:36, сьогодні
      Вєсті.UA: Масова істерія та сором у Нових Санжарах. Флюгер української політики Аваков
      Вєсті.UA
      11:19, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      НОВІ САНЖАРИ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ

      Стрілянину в Ганау визнали терактом

      -
      Стрілинина в Ганау / bild

      Міністерство внутрішніх справ Німеччини визнало стрілянину в Ганау, внаслідок якої загинули 11 людей, терактом. Там переконані, що він однозначно базується на расистському ґрунті.

      Міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер пообіцяв посилити охорону мечетей. Про це повідомляє німецьке видання Spiegel.

      Читайте також: У німецькому місті Ганау розстріляли людей у кількох кальянних, багато жертв – фото та відео

      Також урядовець додав, що стрілянина в Ганау – вже третій правоекстремістський напад у Німеччині за останні кілька місяців. Робота поліції буде посилена по всій країні, щоб запобігти майбутнім злочинам.


      Горст Зеегофер

      Зеегофер також назвав екстремізм "найбільшою загрозою для безпеки Німеччини". Він застеріг, що це може спровокувати подібні напади у відповідь на злочин у Ганау.

      Що відомо про стрілянину в Ганау?Увечері 19 лютого невідомі влаштували стрілянину в кількох кальян-барах. У результаті обстрілу загинуло 11 людей, серед них і сам нападник. Ще п’ятеро – поранені.

      Напади сталися у місті Ганау, яке розташоване неподалік Франкфурта у Німеччині.

      Дивіться відео з місця одного із нападів:

      Ганау – дивіться на карті:

       

      Модні тренди 2020 року: що ми будемо носити і на що варто звернути увагу
      сьогодні
      Автор: Аліна Оліховська
      Теги: Жертви Новини України Стрілянина Кримінальні новини Теракт
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 15:20 Навіть Вікіпедію переписали: чому протести в Нових Санжарах були зарання сплановані
      Олександр Коваленко
      сьогодні , 14:00 Українські мати: лайся красиво (18+)
      Настя Сукач
      сьогодні , 11:30 Каміни в заміських будинках: як правильно облаштувати
      Соня Волошин
      10 лютого , 21:35 Декор із старих джинсів: ідеї для креативного дизайну – фото
      Ростислав Струтинський
      сьогодні , 14:00 Магічний дзвінок Зеленського і всі згадали про українку в Ухані
      Олена Трибушна
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук