Стрілянину в Ганау визнали терактом

Міністерство внутрішніх справ Німеччини визнало стрілянину в Ганау, внаслідок якої загинули 11 людей, терактом. Там переконані, що він однозначно базується на расистському ґрунті.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер пообіцяв посилити охорону мечетей. Про це повідомляє німецьке видання Spiegel.

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Також урядовець додав, що стрілянина в Ганау – вже третій правоекстремістський напад у Німеччині за останні кілька місяців. Робота поліції буде посилена по всій країні, щоб запобігти майбутнім злочинам.



Горст Зеегофер

Зеегофер також назвав екстремізм "найбільшою загрозою для безпеки Німеччини". Він застеріг, що це може спровокувати подібні напади у відповідь на злочин у Ганау.

Що відомо про стрілянину в Ганау?Увечері 19 лютого невідомі влаштували стрілянину в кількох кальян-барах. У результаті обстрілу загинуло 11 людей, серед них і сам нападник. Ще п’ятеро – поранені.



Напади сталися у місті Ганау, яке розташоване неподалік Франкфурта у Німеччині.

Дивіться відео з місця одного із нападів:

Breaking: BILD is reporting that 8 people are dead following a mass shooting in Hanau, Germany. Reports indicate that the shooting(s) took place in the vicinity of at least one hookah bar. pic.twitter.com/tWG7yiqtTU — PM Breaking News (@PMBreakingNews) February 19, 2020

Ганау – дивіться на карті: