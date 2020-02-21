Стрельбу в Ханау признали терактом

Министерство внутренних дел Германии признало стрельбу в Ханау, в результате которой погибли 11 человек, терактом. Там убеждены, что он однозначно базируется на расистской почве.

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер пообещал усилить охрану мечетей. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.

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Также чиновник добавил, что стрельба в Ханау – уже третье правоэкстремистское нападение в Германии за последние несколько месяцев. Работа полиции будет усилена по всей стране, чтобы предотвратить будущие преступления.



Хорст Зеехофер

Зеехофер также назвал экстремизм "самой большой угрозой для безопасности Германии". Он предостерег, что это может спровоцировать подобные нападения в ответ на преступление в Ханау.

Что известно о стрельбе в Ханау?Вечером 19 февраля неизвестные устроили стрельбу в нескольких кальян-барах. В результате обстрела погибли 11 человек, среди них и сам нападающий. Еще пятеро – ранены.



Нападения произошли в городе Ханау, расположенном неподалеку Франкфурта в Германии.

Смотрите видео с места одного из нападений:

Breaking: BILD is reporting that 8 people are dead following a mass shooting in Hanau, Germany. Reports indicate that the shooting(s) took place in the vicinity of at least one hookah bar. pic.twitter.com/tWG7yiqtTU — PM Breaking News (@PMBreakingNews) February 19, 2020

Ханау – смотрите на карте: