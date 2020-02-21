17:36
21 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      НОВЫЕ САНЖАРЫ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Малышева поборола коронавирус. "Несокрушимый" ледокол России опозорился
      Вєсті Кремля
      11:11, сегодня
      Вести.UA: Массовая истерия и стыд в Новых Санжарах. Флюгер украинской политики Аваков
      Вєсті.UA
      11:51, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      НОВЫЕ САНЖАРЫ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА

      Стрельбу в Ханау признали терактом

      - Читати новину українською
      Стрельба в Ханау / bild

      Министерство внутренних дел Германии признало стрельбу в Ханау, в результате которой погибли 11 человек, терактом. Там убеждены, что он однозначно базируется на расистской почве.

      Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер пообещал усилить охрану мечетей. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.

      Читайте также: В немецком городе Ханау расстреляли людей в нескольких кальянных, много жертв – фото и видео

      Также чиновник добавил, что стрельба в Ханау – уже третье правоэкстремистское нападение в Германии за последние несколько месяцев. Работа полиции будет усилена по всей стране, чтобы предотвратить будущие преступления.


      Хорст Зеехофер

      Зеехофер также назвал экстремизм "самой большой угрозой для безопасности Германии". Он предостерег, что это может спровоцировать подобные нападения в ответ на преступление в Ханау.

      Что известно о стрельбе в Ханау?Вечером 19 февраля неизвестные устроили стрельбу в нескольких кальян-барах. В результате обстрела погибли 11 человек, среди них и сам нападающий. Еще пятеро – ранены.

      Нападения произошли в городе Ханау, расположенном неподалеку Франкфурта в Германии.

      Смотрите видео с места одного из нападений:

      Ханау – смотрите на карте:

       

      Украинские маты: ругайся красиво (18+)
      сегодня
      Автор: Алина Олиховская
      Теги: Новости Украины Криминальные новости Жертвы Стрельба Теракт
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 17:00 Чем инфицировано украинское общество?
      Даша Малахова
      сегодня , 15:20 Даже Википедию переписали: почему протесты в Новых Санжарах были заранее спланированы
      Олександр Коваленко
      сегодня , 11:30 Камины в загородных домах: как правильно обустроить
      Соня Волошин
      10 февраля , 21:35 Декор из старых джинсов: идеи для креативного дизайна – фото
      Ростислав Струтинський
      сегодня , 14:30 Украинские маты: ругайся красиво (18+)
      Настя Сукач
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук