Суд поновив на посаді начальника карного розшуку поліції Києва

Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді колишнього начальника карного розшуку Головного управління Національної поліції в Києві Леоніда Куряту.

Про це з посиланням на рішення суду повідомляє "Тиждень".

Куряту звільнили з посади через причетність до стрілянини в Княжичах Київської області.

У своєму позові Курята стверджував про безпідставність свого звільнення 27 січня 2017 року зв'язку з відсутністю в його діях ознак дисциплінарного проступку. Він також називав незаконним службове розслідування за фактом стрілянини в Княжичах.

Розглянувши справу, суд дійшов до висновку про часткову обґрунтованість позовних вимог.

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Так суди вирішив, що Курята не був уповноважений здійснювати контроль за діями поліцейських в Княжичах і визнав незаконним рішення Нацполіції про проведення службового розслідування. Також він визнав незаконним і скасував наказ про звільнення Куряти.

Відтак суд ухвалив негайно поновити його на посаді начальника карного розшуку поліції Києва і виплатити йому 104 тисячі гривень заробітної плати за час вимушеного прогулу.