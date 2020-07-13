Після понад 30 років правління ісламізму в Судані впроваджують широкомасштабні реформи. Вони забороняють жіноче обрізання й публічні покарання батогами, а також дозволяють немусульманам вживати алкоголь.

Нещодавно в Судані прийняли низку нових законів, тепер вперше публічно пояснили суть змін, повідомляє BBC.

Зверніть увагу Жіноче обрізання: як та для чого знущаються над тілом та чому це неприпустимо

Ми скасуємо всі закони, що порушують права людини в Судані,

– заявили в Міністерстві юстиції.

Які зміни впровадили

заборонили жіноче обрізання;

скасували публічні покарання батогами;

жінкам більше не потрібен дозвіл родича-чоловіка, щоб поїхати за кордон з дітьми;

не мусульмани зможуть купувати й вживати алкоголь.

До слова, приблизно 3% населення Судану не сповідують іслам.

Що цьому передувало

Реформи почалися після того, як давнього правителя Омар аль-Башира скинули у 2019 році з посту після масових вуличних протестів.

Наразі уряд складається з груп, які влаштували переворот проти нього.

Детальніше У Судані влаштували військовий переворот: президент пішов у відставку

Важливо! За інформацією ВООЗ, практика жіночого обрізання поширена в щонайменше трьох десятках країн Африки, Близького Сходу й Азії. Понад 200 мільйонів жінок і дівчат, які нині проживають у країнах з такими жорстокими традиціями, зазнали каліцтва.