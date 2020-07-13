У Судані заборонили жіноче обрізання та публічні покарання батогами
Після понад 30 років правління ісламізму в Судані впроваджують широкомасштабні реформи. Вони забороняють жіноче обрізання й публічні покарання батогами, а також дозволяють немусульманам вживати алкоголь.
Нещодавно в Судані прийняли низку нових законів, тепер вперше публічно пояснили суть змін, повідомляє BBC.
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Ми скасуємо всі закони, що порушують права людини в Судані,
– заявили в Міністерстві юстиції.
Які зміни впровадили
- заборонили жіноче обрізання;
- скасували публічні покарання батогами;
- жінкам більше не потрібен дозвіл родича-чоловіка, щоб поїхати за кордон з дітьми;
- не мусульмани зможуть купувати й вживати алкоголь.
До слова, приблизно 3% населення Судану не сповідують іслам.
Що цьому передувало
- Реформи почалися після того, як давнього правителя Омар аль-Башира скинули у 2019 році з посту після масових вуличних протестів.
- Наразі уряд складається з груп, які влаштували переворот проти нього.
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