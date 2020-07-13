В Судане запретили женское обрезание и публичные наказания плетьми
После более 30 лет правления исламистов в Судане внедряют широкомасштабные реформы. Они запрещают женское обрезание и публичные наказания плетьми, а также позволяют немусульманам употреблять алкоголь.
Недавно в Судане приняли ряд новых законов, теперь впервые публично объяснили суть изменений, сообщает BBC.
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Мы отменим все законы, нарушающие права человека в Судане,
– заявили в Министерстве юстиции.
Какие изменения внедрили
- запретили женское обрезание;
- отменили публичные наказания плетьми;
- женщинам больше не нужно разрешение родственника-мужа, чтобы поехать за границу с детьми;
- немусульмане смогут покупать и употреблять алкоголь.
К слову, примерно 3% населения Судана не исповедуют ислам.
Что этому предшествовало
- Реформы начались после того, как старого правителя Омар аль-Башира сбросили в 2019 году с поста после массовых уличных протестов.
- Сейчас правительство состоит из групп, которые устроили переворот против него.
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