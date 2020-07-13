После более 30 лет правления исламистов в Судане внедряют широкомасштабные реформы. Они запрещают женское обрезание и публичные наказания плетьми, а также позволяют немусульманам употреблять алкоголь.

Недавно в Судане приняли ряд новых законов, теперь впервые публично объяснили суть изменений, сообщает BBC.

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Мы отменим все законы, нарушающие права человека в Судане,

– заявили в Министерстве юстиции.

Какие изменения внедрили

запретили женское обрезание;

отменили публичные наказания плетьми;

женщинам больше не нужно разрешение родственника-мужа, чтобы поехать за границу с детьми;

немусульмане смогут покупать и употреблять алкоголь.

К слову, примерно 3% населения Судана не исповедуют ислам.

Что этому предшествовало

Реформы начались после того, как старого правителя Омар аль-Башира сбросили в 2019 году с поста после массовых уличных протестов.

Сейчас правительство состоит из групп, которые устроили переворот против него.

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Важно! По информации ВОЗ, практика женского обрезания распространена в по меньшей мере трех десятках стран Африки, Ближнего Востока и Азии. Более 200 миллионов женщин и девушек, которые проживают в странах с такими жестокими традициями, получили увечья.