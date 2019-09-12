СУП закликає ініціатора відкликати законопроєкт №1210, що шкодить розвитку бізнесу

Спілка українських підприємців після фахового ознайомлення з проєктом Закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві" №1210 від 30 серпня 2019 року наполягає на відкликанні відповідного законопроекту, оскільки:

1. Ускладнюється адміністрування податку на прибуток та трансферне ціноутворення (ТЦУ).

Запропоновані зміни щодо ТЦУ значно розширюють права податкових органів, покладаючи при цьому значний тягар на платників податків. Вводиться низка нових різниць між фінансовим та податковим обліком, що ще більше ускладнює обчислення податку на прибуток підприємств. Натомість український бізнес наголошує на необхідності заміни податку на прибуток податком на виведений капітал (ПнВК).

ПнВК передбачає спрощену модель розрахунку податку, тому адміністративне навантаження на бізнес полегшується. Об’єктом уваги Державної податкової служби України стають лише операції з неплатниками податку на виведений капітал, що спрощує його адміністрування та прибирає можливості для корупції у фіскальних органах.



2. Вводиться додаткове регулювання, а для деяких галузей суттєво збільшується оподаткування із порушенням принципу стабільності податкового законодавства. Строк набрання чинності законопроекту має враховувати п. 4.1.9. ПКУ, а зміни правил та ставок мають бути прогнозованими.



3. Виключається із ПКУ положення щодо особистої відповідальності податкових інспекторів.

СУП звертає увагу на цілковиту безкарність за необґрунтовані донарахування з податків та зборів посадових осіб контролюючих органів при здійсненні ними своїх повноважень. За Індексом глобальної конкурентоспроможності, діяльність контролюючих органів визнано однією з ключових перепон ведення бізнесу в Україні.

Бізнес наголошує, що персональну відповідальність представників контролюючих органів треба не скасовувати, а навпаки – підсилити. Учасники СУП разом з бізнес-омбудсменом та експертним середовищем напрацювали відповідний проєкт закону.



4. Збільшуються штрафні санкції за порушення строків реєстрації податкових накладних, навіть за неоподатковуваними та пільговими операціями.



5. Вводяться обмеження витрат на відсотки по кредитах, що збільшить фіскальне навантаження та встановить економічно невиправдані обмеження за будь-якими запозиченнями від резидентів, нерезидентів, пов’язаних і непов’язаних осіб. Створює несприятливі умови для залучення кредитування.



6. Вводиться оподаткування курсових різниць – збільшення адміністративного тиску на компанії, що ведуть зовнішньо-економічну діяльність, а також зовнішніх інвесторів. Відповідна ініціатива призведе до гальмування розвитку економіки.



7. Вводиться оподаткування експортних операцій за ставкою 20% ПДВ з суми перевищення собівартості над ціною продажу, що є економічно невиправданим.



Спілка українських підприємців наголошує, що проєкт закону №1210 передбачає введення ініціатив, що суттєво обтяжують податкове адміністрування та є шкідливими для розвитку українського бізнесу й економіки в цілому.



Натомість СУП закликає підтримати проєкт закону №1185 про введення податку на виведений капітал без втрат наповнення бюджету.