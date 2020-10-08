Польща вводить масковий режим, Словаччина посилює контроль на кордоні, Росія закриває все більше шкіл, а Лукашенко навіть почав лякати коронавірусом протестувальників у Білорусі. Сусіди України посилюють контроль за дотриманням карантинних обмежень. Ба більше – у деяких державах остерігаються українців та запроваджують для них двотижневу ізоляцію по прибуттю.

Польща

У Польщі вводять тотальний масковий режим. Уся країна стала суцільною жовтою зоною через поступовий добовий приріст інфікованих COVID-19. Про це інформує польський прем'єр Матеуш Моравецький, передає wpolityce.pl.

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У нас рекордне зростання інфекцій. В такій динаміці подвоєння кількості нових заражень буде відбуватися кожні три дні. Ми хочемо, щоб це число вирівнялося,

– наголосив він.

Відтак, Польща хоче застосувати ту ж стратегію боротьби з коронавірусом, що й раніше.

Зауважимо, що на такий крок Польща пішла після того, як 8 жовтня там зафіксували 4 280 нових випадків коронавірусної інфекції. Це рекордні для країни цифри. Приміром, наприкінці вересня у державі фіксували тисячу або півтори тисячі випадків COVID-19 щодня. На початку жовтня ситуація змінилася в гіршу сторону, кількість хворих почала невпинно зростати.

Попри це, ситуація з інфікованими COVID-19 в Польщі краща, аніж в Україні. Там від початку пандемії зафіксували всього 111 599 випадків недуги, жертв при цьому – 2 867, а одужалих 76 490.

Словаччина

На посилення карантинних заходів йде і Словаччина. Як заявив словацький прем'єр Ігор Матович, ті, хто приїжджає до країни з Чехії, повинні будуть пред'явити негативний тест на COVID-19.

Окрім того, попереднього тижня в країні повторно запровадили надзвичайний стан через пандемію коронавірусу. Триватиме він щонайменше 45 днів.

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На такий безпрецедентний крок Словаччина пішла відразу ж після того, як у державі почав рости добовий показник хворих на коронавірус.

8 жовтня у Словаччині вперше з початку пандемії зафіксували понад 1000 нових випадків коронавірусу за добу. Глава уряду вважає, що це серйозний момент для Словаччини.

Наразі в країні зафіксовано 15 726 випадків COVID-19, 57 людей померли від інфекційних ускладнень, а 5 353 одужали.

Зверніть увагу! Площа Словаччини значно менша за територію України, а також у державі проживає значно менше людей. Приміром, у 2006 році населення Словаччини становило всього 5,4 мільйона осіб.

Румунія

Днями Румунія запровадила обов’язкову вимогу надавати результати ПЛР-тестів на коронавірус для мандрівників, які приїжджають з країн з високим рівнем зараження. Серед них є і Україна.

Відтак, мандрівники, які приїжджають до Румунії на термін до 3 днів із країн з високим ризиком, можуть в'їхати з негативним ПЛР-тестом, зробленим не пізніше ніж за 48 годин до поїздки.

Якщо мандрівники в’їжджають на триваліший термін, вони повинні пройти 14-денний карантин незалежно від наявності негативного тесту.

На 8 день карантину можна зробити тест, і якщо він виявиться негативним, то карантин завершується достроково на 10 день.

У Румунії наразі теж спостерігається поступове збільшення кількості хворих на коронавірус. Так, за попередню добу, 7 жовтня, там захворіла рекордна кількість людей – 3 130.

Молдова

Якихось додаткових обмежень поки не вводить Молдова. Там добовий приріст є доволі стабільним. Щодня у країні виявляють 800 – 1000 нових хворих.

Угорщина

Тим часом Угорщина, яка у вересні на місяць закрила кордони для іноземців, показує доволі стабільні показники з захворюваністю. Добовий приріст інфікованих у країні балансує між 800 – 1000 випадків в день.

Загалом у країні від початку пандемії виявили 34 046 випадків COVID-19, з них летальних – 898, одужали 9 187 людей.

Білорусь

Навіть Лукашенко заговорив про коронавірус та ймовірний сплеск захворювання на тлі протестів. Ймовірно, самопроголошений президент Білорусі робить це зумисне, сподіваючись, що люди відступлять від свого.

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Втім, на тлі його попередніх заяв про те, що інфекцію можна побороти трактором чи горілкою, ця заява звучить більше "тверезо".

Про додаткові карантинні заходи поки не йдеться, втім за минулу добу у Білорусі виявили 415 нових хворих.

Росія

Росія – єдина українська сусідка, де ситуація з коронавірусом гірша. Втім, зараз там адекватніше ставляться до зростання хворих: відправляють школи та виші на дистанційне навчання, посилюють контроль за дотриманням карантинних обмежень, зокрема, масковим режимом.

У Росії, якщо вірити офіційній статистиці, виявили вже 1 253 603 хворих на COVID-19, 21 939 людей померли, а одужали 998 197 осіб.

За минулу добу додалися 11 345 нових хворих.