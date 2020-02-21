Сутенерку, яка перебувала в розшуку, затримали в Запоріжжі

Мешканка Запоріжжя перебувала в розшуку за крадіжку та притягнення дівчини до занять проституцією.

За даними Нацполіції Запорізької області, в одному з будинків по вулиці Запорізькій через вікно на другому поверсі хотіла втекти дівчина.

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Поліція прийшла до неї з наводкою, що 25-річна мешканка перебуває в розшуку з 12 лютого. У минулому дівчина неодноразово притягувалась й була засуджена за крадіжку та сутенерство. Тоді суд виніс їй умовний термін.

28 листопада 2019 року Апеляційний суд переглянув справу і виніс вирок – позбавлення волі на термін 3 роки 10 місяців.

Обвинувачена ухилялась від виконання вироку, тому її оголосили в розшук.