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      Сутенершу, находившуюся в розыске, задержали в Запорожье

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      Правоохранители задержали сутенершу / zp.npu.gov.ua

      Жительница Запорожья находилась в розыске за кражу и привлечение девушки к занятиям проституцией.

      По данным Нацполиции Запорожской области, в одном из домов по улице Запорожской через окно на втором этаже хотела сбежать девушка.

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      Полиция пришла к ней по наводке, что 25-летняя жительница находится в розыске с 12 февраля. В прошлом девушка неоднократно привлекалась и была осуждена за воровство и сутенерство. Тогда суд вынес ей условный срок.

      28 ноября 2019 года Апелляционный суд пересмотрел дело и вынес приговор – лишение свободы на срок 3 года 10 месяцев.

      Обвиняемая уклонялась от исполнения приговора, поэтому ее объявили в розыск.

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Запорожья Проституция Торговля людьми Криминал
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