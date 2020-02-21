Сутенершу, находившуюся в розыске, задержали в Запорожье

Жительница Запорожья находилась в розыске за кражу и привлечение девушки к занятиям проституцией.

По данным Нацполиции Запорожской области, в одном из домов по улице Запорожской через окно на втором этаже хотела сбежать девушка.

Читайте также: Двое одесситов вывозили украинок в секс-рабство в Германию

Полиция пришла к ней по наводке, что 25-летняя жительница находится в розыске с 12 февраля. В прошлом девушка неоднократно привлекалась и была осуждена за воровство и сутенерство. Тогда суд вынес ей условный срок.

28 ноября 2019 года Апелляционный суд пересмотрел дело и вынес приговор – лишение свободы на срок 3 года 10 месяцев.

Обвиняемая уклонялась от исполнения приговора, поэтому ее объявили в розыск.