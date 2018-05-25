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Суцільна радянщина: з’явилися фото зі шкільного випускного у Криму

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Фото зі шкільного випускного в окупованому Криму
Фото зі шкільного випускного в окупованому Криму / Фото з соціальних мереж

На шкільному випускному, що відбувся в окупованому Севастополі, учні провели урочисту лінійку в радянській формі та з червоними прапорами.

Відповідні фото опубліковані на Twitter-сторінці RoksolanaToday&Крим.

На знімках зображені школярки у формі радянського зразка, з білими фартухами і бантами. На фото також показані діти, які марширують, тримаючи прапори СРСР.

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"Севастополь. Випускний у людському світі – це крок у майбутнє. І тільки на території маразму – це марш в минуле", – мовиться у дописі.

 

Теги: Новини України Новини Криму Анексія Криму Новини Севастополя Освіта Діти СРСР
Джерело: 24 Канал
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