Суцільна радянщина: з’явилися фото зі шкільного випускного у Криму
На шкільному випускному, що відбувся в окупованому Севастополі, учні провели урочисту лінійку в радянській формі та з червоними прапорами.
Відповідні фото опубліковані на Twitter-сторінці RoksolanaToday&Крим.
На знімках зображені школярки у формі радянського зразка, з білими фартухами і бантами. На фото також показані діти, які марширують, тримаючи прапори СРСР.
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"Севастополь. Випускний у людському світі – це крок у майбутнє. І тільки на території маразму – це марш в минуле", – мовиться у дописі.
Джерело: 24 Канал
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