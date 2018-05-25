Сплошная советчина: появились фото со школьного выпускного в Крыму

На школьном выпускном, который состоялся в оккупированном Севастополе, учащиеся провели торжественную линейку в советской форме и с красными флагами.

Соответствующие фото опубликованы на Twitter-странице RoksolanaToday&Крым.

На снимках изображены школьницы в форме советского образца, с белыми фартуками и бантами. На фото также показаны дети, которые маршируют, держа флаги СССР.

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"Севастополь. Выпускной в человеческом мире – это шаг в будущее. И только на территории маразма – это марш в прошлое", – говорится в сообщении.