Сплошная советчина: появились фото со школьного выпускного в Крыму
На школьном выпускном, который состоялся в оккупированном Севастополе, учащиеся провели торжественную линейку в советской форме и с красными флагами.
Соответствующие фото опубликованы на Twitter-странице RoksolanaToday&Крым.
На снимках изображены школьницы в форме советского образца, с белыми фартуками и бантами. На фото также показаны дети, которые маршируют, держа флаги СССР.
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"Севастополь. Выпускной в человеческом мире – это шаг в будущее. И только на территории маразма – это марш в прошлое", – говорится в сообщении.
Источник: 24 Канал
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