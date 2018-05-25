01:39
26 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
14°C
22°C 14°C
  • воскресенье
    22°C 11°C
  • понедельник
    25°C 11°C
  • вторник
    24°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО УБИЙСТВО ДЕПУТАТА ГУРЫ В ЧЕРКАССАХ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Во всем виноват Навальный. Ной в Пензе
Вєсті Кремля
23:34, 25 мая
Вести.UA. Иво Бобул идет в президенты. Цирк Верховной Рады
Вєсті.UA
22:13, 25 мая
Какую большую игру под названием
ЦРУ
09:00, 25 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Все. Поход в поликлинику
Згадати все
22:49, 25 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО УБИЙСТВО ДЕПУТАТА ГУРЫ В ЧЕРКАССАХ

Сплошная советчина: появились фото со школьного выпускного в Крыму

83 Читати новину українською
Фото со школьного выпускного в оккупированном Крыму
Фото со школьного выпускного в оккупированном Крыму / Фото из соцсетей

На школьном выпускном, который состоялся в оккупированном Севастополе, учащиеся провели торжественную линейку в советской форме и с красными флагами.

Соответствующие фото опубликованы на Twitter-странице RoksolanaToday&Крым.

На снимках изображены школьницы в форме советского образца, с белыми фартуками и бантами. На фото также показаны дети, которые маршируют, держа флаги СССР.

Читайте также: Живописное место оккупированного Крыма превратили в помойку: красноречивые фото

"Севастополь. Выпускной в человеческом мире – это шаг в будущее. И только на территории маразма – это марш в прошлое", – говорится в сообщении.

 

Теги: Новости Украины Новости Крыма СССР Дети Образование Новости Севастополя Аннексия Крыма
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Главные новости 25 мая: нападение на Стерненко, Луценко внес новые представления
25 мая, 22:17 Главные новости 25 мая: нападение на Стерненко, Луценко внес новые представления
132
Укробронпром вернет к жизни
25 мая, 22:00 Укробронпром вернет к жизни "Объект 477А1" "Нота"?
Злой Одессит 2235
Топ-7 мифов о здоровье от Супрун: свежая подборка
25 мая, 20:18 Топ-7 мифов о здоровье от Супрун: свежая подборка
510
Хто каже правду – Порошенко чи ВВС?
25 мая, 17:06 Хто каже правду – Порошенко чи ВВС?
Богдан Яременко 1565
Через затоплення шахт жителі Донбасу можуть загинути від хімічної зброї
25 мая, 15:02 Через затоплення шахт жителі Донбасу можуть загинути від хімічної зброї
Олексій Чибісов 1366
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук