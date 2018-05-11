Свято шлунка в США або як країна бореться з проблемою ожиріння американців

11 травня у США відзначають свято шлунка. Правила прості: можна їсти, все що захочеться у необмеженій кількості.

Піца, гамбургери, тістечка, морозиво, солодка вода і якнайбільше. Цього травневого дня вже декілька років в Америці відзначають свято шлунка.

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Традиція неформальна і запроваджена для того, аби допомогти американцям відволіктися від дієт.

Я почну з полуниці, вона допоможе мені перебити смак всього того, що я вже з’їв сьогодні,

– поділився відвідувач кафе.

І поки 11 травня частина американців відтягується на повну, інші вже почали рахувати калорії. Кілька днів тому в США запровадили нові вимоги для ресторанів. Відтепер в меню необхідно вказувати калорійність страв. Це чергова спроба законодавців вирішити проблему стрімкого збільшення кількості людей з надмірною вагою.

Це епідемія, яку зараз реєструють у більшості розвинених країн світу. США, на жаль, лідирують у цьому списку,

– відповів голова Продовольчого фонду Роберта Вуда Джо Томпсон.

І дійсно в США 34% дорослого населення має надмірну вагу. На другому місці Мексика, тут ожирінням страждає 32% дорослого населення. Нова Зеландія – третя, 30% дорослих варто схуднути.

Хвора на ожиріння американка Рошель стала такою, бо мало рухалася і зловживала фаст-фудом. Ожиріння – це соціальна проблема, вважають вчені, і вирішувати її потрібно системно. Більшість експертів наполягає: необхідно змалечку прищеплювати дітям правильні харчові звички.

Коли ви вживаєте здорову їжу, ви енергійніші, встигаєте зробити більше, у вас краще працює мозок,

– розповів психолог Курт Фон Тьорне.

У Європі найбільше проблем із зайвою вагою мають британці і турки. У наших південних сусідів третина дорослого населення страждає на ожиріння. В Королівстві цей показник становить 27%. В Україні зайву вагу має кожен п’ятий дорослий.