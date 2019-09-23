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      Несправедливі вироки призводять до самосуду: як вчиняють з ексбойовиками "ДНР"

      Право на правду 424 Читать новость на русском

      Місяць тому я розповідав про те, як у Маріуполі на волю вийшов Валерій Кірсанов. Нагадаємо, це місцевий мешканець, який допомагав росіянам здійснювати обстріл міста з "Градів". Кірсанов відсидів лише трохи більше, ніж чотири роки за співучасть у вбивстві 30 мирних українських громадян.

      Він був коригувальником у російських артилеристів і саме завдяки його "підказкам", російські "Гради" впали на маріупольський мікрорайон "Східний" у 2015 році.

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      І хоча суд мав всі можливості дати йому на шість років більше, втім, присудив мінімальне покарання за статтею про тероризм. І Кірсанов нещодавно вийшов на волю. Така беззубість нашого правосуддя справедливо обурила багатьох, адже показала, що можна майже безкарно вбивати й допомагати окупантам.

      Ще тоді я висловив пересторогу, що такі несправедливі рішення українських судів призведуть лише до біди та подальшого кровопролиття. Бо там, де не працює державний суд, рано чи пізно починає працювати суд Лінча (народна розправа, – 24 канал), це ж очевидно.

      І це таки сталося. Днями у Маріуполі на порозі власної квартири був застрелений 28-річний Роман Джумаєв. Він був колишнім бойовиком так званої ДНР. У 2014 році з початком "руской весни", Джумаєв приєднався до загонів бойовиків у Донецьку, почавши воювати в бригаді "Пятнашка". У соцмережах він, не ховаючись, розміщував свої фото зі зброєю та георгіївськими стрічками.


      На порозі власної квартири був застрелений 28-річний Роман Джумаєв

      А через півтора року, навоювавшись досхочу у лавах сепаратистів, Джумаєв переїхав до Білорусі, де дав відверте інтерв'ю місцевим журналістам. У ньому він розповів, як вбивав українських солдатів у донецькому аеропорту та під Дебальцевим, а також – за що він навіть отримав прізвисько "вбивця кіборгів".

      Але життя у Білорусі у Джумаєва, вочевидь, не склалося. У 2017 році він вирішив повернутися до рідного Маріуполя, де у нього залишалася мати та квартира.

      Втім, він був одразу затриманий українськими спецслужбами, коли перетинав лінію розмежування. Його звинуватили у тероризмі. Але за ґратами Джумаєв пробув недовго. Вже через пів року – навесні 2018 року, суд відпустив колишнього бойовика під домашній арешт.

      Проукраїнські патріоти та активісти Маріуполя були шоковані таким рішенням суду, адже поруч із ними живе той, хто відверто розповідав, як він вбивав українських військових, як він ненавидить українську владу, а також тих, хто її підтримує.


      Роман Джумаєв розповів, як вбивав українських солдатів у донецькому аеропорту

      Але, свободою Джумаєв насолоджувався недовго, бо знову опинився за ґратами, тільки тепер вже через бійку з маріупольським поліцейським. І знов, за рішенням суду він вийшов на волю під домашній арешт. Тільки не питайте, що ще він мав зробити, щоб наші суди нарешті припинили його відпускати на свободу.

      Зрештою ці його подорожі до СІЗО і назад нещодавно припинилися. Коли у дверях власної квартири у Джумаєва сім разів вистрілив з пістолета невідомий, від чого колишній бойовик помер на місці. Мораль у цій історії дуже проста: якби суд робив свою роботу, Джумаєв залишався б хоч і у в'язниці, але живий. А суспільство бачило б, що закон та справедливість справді працюють. А поліції не довелось би зараз ще й шукати вбивць колишнього бойовика.

      Їх, можливо, колись таки знайдуть та покарають. А от суддів, рішенням яких Джумаєв опинився на волі, чомусь не карає ніхто. Хоча, саме через них ми тепер маємо і вбивство і відсутність верховенства закону. І якщо ви думаєте, що ця історія комусь чогось навчить, то навряд чи. Адже, через два дні після вбивства Джумаєва в Маріуполі у сусідньому Добропіллі наші прокурори попросили суд звільнити від кримінальної відповідальності ще одного колишнього бойовика "ДНР" Олександра Ігнатишина на прізвисько "Ашот".


      Олександр Ігнатишин

      Цей "Ашот" воював за терористів у батальйоні "Грім" і, не ховаючись, хизувався у власному інстаграмі фотографіями зі зброєю та військовою технікою із сепаратистською символікою. За аналогією із Джумаєвим, Ігнатишин зрештою, спробував в’їхати на підконтрольну Україні територію і був затриманий нашими спецслужбами.

      Утім, прокурори на засіданні попросили суд звільнити Ігнатишина від кримінальної відповідальності, бо він, мовляв, співпрацював зі слідством. Угода зі слідством – це поширена в Сполучених Штатах форма покарання злочинців заради розслідування злочинних дій більш впливових фігурантів.

      Але навіть у США, угода зі слідством не розповсюджується на підозрюваних у створенні терористичної організації й не передбачає повне звільнення від тюремного терміну. А в Україні, як виявилося, це можливо. Тому, ще раз повторю, саме такі судді та прокурори є справжніми злочинцями. Бо випускаючи бойовиків на волю, дозволяючи їм залишатися безкарними, вони лише провокують нові вбивства та позасудові розправи.

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      Бо, дехто не готовий миритися із беззаконням і готовий для цього йти на крайні заходи. І у цьому нічого нового немає.

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      Автор: Дмитро Гнап
      Теги: Новини України Судді Право на правду Відеоблоги Вбивство Кримінал Розслідування Арешт СІЗО
      Джерело: 24 канал
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